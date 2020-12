Herec Maroš Kramár okúsil nákazu na vlastnej koži: Prekonal som koronu!

Ďalšia známa tvár na muške. V posledných týždňoch sa akoby rozsypalo vrece so známymi menami, ktoré priznali zápas s koronavírusom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Medzi ľuďmi, ktorí ju už porazili, sa teraz zaradil aj obľúbený herec Maroš Kramár (61). Ten Novému Času prezradil, že má ochorenie COVID-19 úspešne za sebou a po­dľa lekárov by už mal byť imúnny. Práve preto zrejme nemá také obavy cestovať ani do susedného Česka, ktoré vysiela do sveta alarmujúce koronaštatistiky. Vyzerá to však tak, že Kramár patril medzi šťastlivcov, ktorí neokúsili tento vírus v jeho plnej sile.

Kramár sa nedávno vrátil z Českej republiky, kde už dlhé roky nakrúca program Českej televízie Zázraky prírody. U susedov je však pandemická situácia zlá, koronavírus tam zúri a počty prípadov pozitívne nakazených stúpajú. Preto sa prirodzene natíska otázka, či sa herec nebojí a svojím pendlovaním nepodstupuje obrovské riziko.

„Ja som už COVID mal, prekonal som ho a pekne som si to odležal doma,“ priznal obľúbený herec Novému Času. Kedy to však bolo presne a kde sa nakazil, už nešpecifikoval. „Desať dní som bol doma, nikde som nechodil, takže som teraz na 3 mesiace podľa doktorov imúnny,“ priznal Maroš, ktorý tým pádom nemal problém cestovať ani do Čiech, kde je situácia naozaj alarmujúca. Momentálne je však už späť na Slovensku.

„Už som späť doma,“ povedal stroho Kramár. Ten tak zrejme patril do skupiny nakazených šťastlivcov, ktorých koronavírus nepotrápil tak drasticky, ako jeho iných kolegov. S ťažkým priebehom totiž bojoval jeho herecký kolega Milan Kňažko, ktorý musel byť kvôli vysokým teplotám dokonca hospitalizovaný v nemocnici.

Do celebritného klubu nakazených sa však okrem nich zaradili medzi inými aj Marianna Ďurianová, Boris Valábik, Katarína Knechtová, Igor Kmeťo ml., Zuzana Kronerová, Dano Dangl, či Marcel Merčiak s kolegom Paľom Gašparom. Zostáva len veriť, že bude zákerná korona ku všetkým, ktorí okúsili jej pazúry, zhovievavá a nenechá na ich zdraví žiadne trvalé následky.