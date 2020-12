Zúfalí majitelia reštaurácií zatvorili terasy a chcú pomoc: Takto by nás vláda mohla zachrániť!

Nevedia, čo ďalej! Majitelia reštaurácií sú zo súčasnej situácie zúfalí.

Niektorí napriek zákazu demonštratívne pustili zákazníkov do prevádzok, pričom svorne tvrdia, že tým chceli poukázať na kritický stav v gastrobiznise.Lenže najnovšie nariadenia hlavného hygienika zakazujú aj fungovanie tejto formy stravovania. Majitelia nariekajú, že takto skrachujú. Aké riešenie teda navrhujú na záchranu svojich prevádzok?

Branislav Jura (39), majiteľ Domček Ťahanovce, Košice

Jednou z prevádzok, ktorá v utorok demonštratívne otvorila brány zákazníkom, bol aj podnik Branislava Juru. „Kontrolu v podniku sme od začiatku týždňa nemali, znovu fungujeme ako predtým,“ povedal Jura s tým, že nevedia, ako dlho budú vedieť udržať svoje podniky. „Máme nájmy, podnikateľské úvery, splátky, lízingy. Ak zatvoríme, stratí na tom aj štát. Ľudia skončia na úradoch práce,“ varoval a dodal: „Mesiace nemáme príjem. Aj my máme rodiny a deti. Najhoršie je, že nikto nevie, čo bude ďalej.“

Akú pomoc by uvítal: - Rýchlejšiu a silnejšiu podporu od štátu vo forme kompenzácií pre zamestnancov, ale i majiteľov. Štát by mal pomôcť gastroprevádzkam minimálne 15 percentami z ich vlaňajších tržieb.

Tomáš Roth (41), konateľ Pizza Olive, Košice

Keď v tomto podniku utorok otvorili, ľudia zaplnili všetky stoly. „Chceli sme poukázať na to, že pomoc štátu je slabá. Pandémia tu bude ešte mesiace a nevidíme žiadne perspektívne riešenia. A keď vláda príde so zmenami a nariadeniami pre gastro, o pár dní ich zmení. Prevádzky s tým však majú obrovské náklady a zbytočne. Robíme, čo nám vláda dovolí. Teraz sme vzbudili pozornosť, ale bolo to z beznádeje. Náš sektor vymiera,“ povedal Roth. Konateľ potvrdil, že počas plného otvorenia v ich prevádzke boli hygienici a budú ich riešiť v správnom konaní.

Akú pomoc by uvítal: - Okamžitú pomoc v podobe príspevku z rozdielu obratov v rokoch 2019 a 2020. Vláda uvažuje o tejto kompenzácii len v rozsahu 4 až 10 percent, čo nám príde príliš nízke. Chceli by sme pomoc aká je v okolitých európskych štátoch. V Rakúsku poskytnú až 80 percentnú kompenzáciu z rozdielu obratu. My chceme aspoň 60 percent.

Ján Vlčko (38), majiteľ La Marine, Bratislava

Súčasné nariadenia považuje majiteľ podniku v centre Bratislavy za scestné. „Pokiaľ kostol patrí do rizikovej skupiny a reštaurácie, ktoré sú podľa semafora MZ SR menej rizikové skupiny, tak neviem, prečo sú kostoly otvorené a reštaurácie zatvorené,“ povedal a dodal, že reštauráciu, ktorú mal v centre mesta, dávno zavrel a prepustil 18 ľudí. „V tejto reštaurácii mám 24 ľudí a neviem, koľkých z nich si nechám. Nemáme žiadne informácie, kedy budeme môcť zasa otvoriť, je to úplne nezmyselné,“ vyhlásil s tým, že okienkový predaj negeneruje takmer žiaden zisk. „Ak ste doteraz predávali za 4 000, teraz máte 400 eur,“ prezradil pomer zisku.

Akú pomoc by uvítal: - Okopírovať úspešný plán z nejakej inej krajiny, alebo sa inšpirovať niekým, kto to robí dobre.