Retro sviatočná výstava vo Zvolene: Takto vyzerali Vianoce pred 60 rokmi!

Spomienky na staré časy! V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene sa návštevníci vrátia do minulosti.

Počas tohto obdobia tam totiž vytvorili obývačku z polovice 20. storočia. Izba vyvolá u viacerých spomienky na detstvo, či na trávenie sviatkov u starých rodičov, ktoré ešte táto generácia zažila. Čo tu nájdete?

Tatiana Figurová z múzea si ešte dobre pamätá na Vianoce u starých rodičov. „Boli to časy, keď sa na stromčekoch jagali dôverne známe ozdoby zdedené často aj po prarodičoch a spolu s nimi sa na stromčeku hojdali salónky či figúrky z kupovanej čokoládovej kolekcie,“ opisuje Figurová. Na výstavu použili zbierky, ktoré sa viažu k polovici 20. storočia a to približne od roku 1940 do roku 1960.

„Sú to predmety, ktoré sú v našom zbierkovom fonde, ktoré sme získali od obyvateľov Zvolena a okolia. Ide o obývačku rodiny obyvateľov mesta. Nechýba v nej stromček so spomínanými ozdobami. Pod ním darčeky, ktorých nebolo až tak veľa. Pre deti to boli napr. sánky, bábiky či autíčka. Nesmel chýbať betlehem, rádio, gramofón, ktoré mohli počúvať, a ani snár, z ktorého si čítali,“ dodáva Figurová s tým, že Vianoce boli rodinný, intímny sviatok a ani vychádzanie do ulíc, ako to poznáme dnes, ešte vtedy nebolo. Von mohli ísť až na Štefana a Vianoce sa prežívali v úzkom rodinnom kruhu.





