Ako je na tom plán otvárania škôl? V hre je skracovanie prázdnin aj bezbolestné testovanie

Podľa analytika, ktorý radí ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi sa v januári rozhodne o otváraní škôl podľa aktuálnych čísiel. Obáva sa však, že ak vláda nesprísni opatrenia, denné prírastky nebudú o nič menšie ako dnes.

Plán s pretestovaním škôl a následným otvorením premiérovi Igorovi Matovičovi nevyšiel. Dátum návratu tak posunul na január, kedy by mala byť situácia po lock­downe stabilizovaná. Ministerstvo školstva oficiálne neodpovedá na otázky, či už majú plán v súvislosti s otváraním škôl. Nedávno minister Gröhling naznačil, že môžu rušiť aj prázdniny, keďže žiaci zameškali veľa učiva.

„Či to dokážeme spraviť v rámci časového harmonogramu, ktorý je nastavený, alebo budeme zasahovať do niektorých prázdnin. Momentálne je to tak pol na pol,“ povedal. Analytik Martin Smatana však hovorí, že súčasné opatrenia nepomôžu a v januári môžeme mať rovnaké čísla ako dnes. Odporúča preto sprísnenie.

„Ak sa v tieto dni sprísnia opatrenia, lebo to je absolútne kľúčové, keď vidím, ako sa nám preplňujú nemocnice, tak verím, že toho 11. januára by sme mohli mať pandémiu oveľa stabilizovanejšiu a denné prírastky na takej úrovni, že sa školy budú môcť otvoriť, teda aspoň 1. a 2. stupeň základných a stredných škôl,“ hovorí Smatana, ktorý si vie predstaviť, že deti nebudú potrebovať na vstup do školy negatívny test. V tom čase by sme už mali mať k dispozícii kloktadlá alebo testy zo slín, ktoré sa potom dajú aplikovať v rámci pullovania vzoriek na bezbolestné prevalentné testovanie.