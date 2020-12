Audit v SND rozpútal vášne, generálny riaditeľ Kováč reaguje: Pravda o odmenách!

Pred niekoľkými dňami prebehol v Slovenskom národnom divadle vnútorný audit z ministerstva kultúry.

Ten odhalil až neuveriteľné zistenia vo finančnom riadení našej prvej scény. Vyplácanie odmien nad rámec rozpočtu, neschválené valorizácie platov či podvodné fakturovanie. K veci sa aktuálne vyjadril už aj generálny riaditeľ SND Peter Kováč. Ten výsledky auditu prijal, ale na celú vec sa pozerá z úplne iného uhla. Podľa neho je pravda celkom inde!

Ministerka kultúry Natália Milanová zhrnula závery auditu v ostrom vyjadreni: „Situácia v SND je vážna. Zverejnený audit poukázal iba na vrchol ľadovca problémov.“ K veci sa vyjadril aj generálny riaditeľ Peter Kováč. „Výsledky auditu vítam, lebo poukázali na problémy formálnej povahy, ktoré nie je problém odstrániť. Prijali sme rad opatrení, aby sme ich v čo najkratšej dobe aj odstránili,“ povedal v rozhovore pre denník SME.

Riaditeľ sa už totiž stihol stretnúť aj so skupinou auditorov, s ktorými celú vec preberal. Jedným z hlavných bodov dokumentu bolo vyplácanie zamestnancov, u ktorých to je nad rámec ich pridelenej mzdy. Kováč ale tieto závery napadol. „Nikto z audítorov nespochybnil, že na odmenu majú nárok. Spochybnili len spôsob vyplácania. Nemáme s nimi uzatvárať dohodu o diele, lebo v tom istom čase berú plat za svoju vlastnú prácu,“ reaguje riaditeľ.

Hovorí tak v prípade technikov, ktorí často v divadle vystupujú aj ako komparz v inscenáciách, čo, samozrejme, nie je ich primárna pracovná náplň. Kováč rovnako spochybňuje aj vyvodené závery v rámci pridelených zamestnaneckých odmien. Tie mali byť prekročené až o 177 % nad rámec rozpočtu.

„Odmeny, ktoré som ja podpisoval, sa tento rok v divadle dávali iba raz, a to bolo za prvý kvartál - od januára do marca. To bolo ešte v čase, keď sme boli zatvorení len chvíľu a nikto nevedel, aká bude covidová situácia. Vtedy som si dovolil vyplatiť odmeny, ale v minimálnom rozsahu od 100 € do 400 €. Žiadne iné odmeny som nikomu celý rok nepodpísal, takže doteraz neviem, ako na ministerstve prišli k tomu percentu,“ reaguje Kováč.

Nový Čas ešte vo štvrtok oslovil viacerých hercov, no k situácii v SND sa nevyjadrili. Za umelcov sa postavil šéf činoherných odborov. „Herci od vypuknutia koronakrízy nedostávali odmeny. Ba dokonca niektorí dostávajú dodnes 80 % mzdy, aj keď chodia do práce,“ povedal Branislav Bystriansky.