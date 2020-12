Bitka medzi príbuznými: Na Maradonovo († 60) dedičstvo si nárokuje 16 ľudí

Už ich je šestnásť! Presne toľko príbuzných ohlásilo dedičský nárok z majetku legendárneho Diega Maradonu († 60), ktorý pred dvomi týždňami zomrel na infarkt vo veku 60 rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najviac si sľubujú z účtu, ktorý mal národný hrdina v švajčiarskej banke. V hre je veľa peňazí, myslia si všetky, a tak nečudo, že sa teraz strhla bitka medzi príbuznými! Na aspoň kúsok z Maradonovho dedičstva si robí nárok šestnásť ľudí. Z toho je päť Diegom oficiálne uznaných potomkov. Ozývajú sa však ďalší.

Podľa talianskych médií sa Diegovi len v Neapole narodilo ďalších sedem (!) detí, z ktorých už šesť predložili žiadosti o uznanie. A to ešte v marci 2019 súhlasil s otcovstvom troch kubánskych detí... Do boja o dedičstvo sa zapojili aj štyri z piatich sestier slávneho futbalistu.

Podľa zverejnených informácií by malo dedičstvo len na švajčiarskom účte predstavovať zhruba 44 mil. švajč. frankov (viac ako 40 mil. eur). Ako ukazujú súdne dokumenty, Argentínčan rozdelil svoje aktíva na viac účtov, okrem Švajčiarska aj v Argentíne a Dubaji. K tomu treba pripočítať nehnuteľnosti, luxusný automobilový park, šperky a príjmy z propagačných akcií.

„Je to šialené, pretože do boja o dedičstvo sa môže zapojiť nielen päť uznávaných detí, ale aj údajní dedičia,“ uviedol právnik Mauricio D’Alessandro, ktorý vysvetlil, že podľa argentínskeho práva musia byť aktíva rozdelené rovnakým dielom medzi všetkých dedičov - bez ohľadu na to, či sú uznaní alebo nie. Dedičia to však nebudú mať také jednoduché! Majster sveta 1986 dlží mnohým ľuďom veľa peňazí, vedie sa proti nemu asi 60 žalôb. Navyše, v Taliansku sú stále otvorené aj daňové dlhy v hodnote 34 miliónov eur...

Päť uznaných detí

3 dcéry: Dalma (33), Giannina (31), Jana (24)

2 synovia: Diego Armando Maradona Sinagra (34), Diego Diego Fernando Maradona Ojeda (7)