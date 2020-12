Valábik po prekonaní koronavírusu žiari šťastím: Dcérka sa nám narodí na jar

Predčasný darček pod stromček! Hokejový expert a bývalý hráč NHL Boris Valábik (34) žiari šťastím.

Jeho manželka Lucka mu na jar budúceho roka porodí prvého potomka. Denníku Nový Čas prezradil, že to bude dcérka, ale meno ešte vybrané nemajú!

Valábik sa so svojou láskou spoznal v roku 2017 na policajnej škole a v lete v auguste mali aj svadbu v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Už vtedy nosila Lucka v brušku malého človiečika, ale až teraz to bývalý hokejový reprezentant oznámil aj verejnosti prostredníctvom podcastu Boris a Brambor. „Áno, čakáme bábätko. Lucka je v druhom stave už pár mesiacov, takže sme to už nechceli tajiť a preto sme to oznámili.povedal pre Nový Čas Valábik, ktorý prezradil aj to, že bude mať dcérku.

„Termín pôrodu by som nechcel konkrétne špecifikovať, ale bude to na jar budúceho roku. Meno sme s Luckou ešte nevybrali, ale určite nepôjdeme do nejakých extrémov. Na svadbe sme mali tradičné slovenské zvyky, takže v tomto duchu sa uberieme aj pri výbere mena pre dcérku,“ pokračoval Boris, ktorý už pomáha zariaďovať izbičku pre svojho prvého potomka. „Manželka objednáva potrebnú výbavu, ja som zatiaľ stihol namontovať skrine,“ dodal s úsmevom budúci otecko.

Pozitívny test na COVID-19 mal nedávno aj Valábik. „Najskôr mi antigénový test ukázal, že som negatívny, ale pritom som mal všetky príznaky koronavírusu. Bol som zoslabnutý, mal som horúčky 39, stratil som čuch aj chuť. Po pár dňoch som išiel na PCR test a ten mi ukázal, že som pozitívny. Už sa cítim dobre,“ prezradil Boris, ktorý sa bál o svojich najbližších i tehotnú manželku. ,,Mal som strach, aby som Lucku či niekoho z rodiny nenakazil, našťastie sú všetci v poriadku,“ dodal.