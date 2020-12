V Bratislave to ide z kopca! Starosta mal za jediný deň 5 pozitívne testovaných kamarátov, toto odkazuje

V bratislavskom Ružinove otvárajú nové odberné miesto. Starosta mestkej časti Martin Chren pri tej príležitosti vyjadril obavy z toho, ako rapídne sa zhoršuje situácia v hlavnom meste.

,,Len za dnešný deň sa piati moji známi dozvedeli, že sú COVID pozitívni. So žiadnym z nich som nebol v kontakte, našťastie. No potvrdzuje to fakt, že situácia v Bratislave začína byť naozaj vážna. Koniec srandy, držte si klobúky, ideme z kopca," napísal na svojom Facebooku vo štvrtok.

,,Nechcem nikomu radiť, možno sa to ani vám páčiť nebude, ale zdá sa mi, že to, čo je cez sviatky nazývané “lockdownom”, v skutočnosti nevyzerá byť dostatočným opatrením. Ak robiť lockdown, tak práve sviatky, keď aj tak nikto do roboty nechodí, sú unikátnou možnosťou ako urobiť ozajstný a tvrdý lockdown (ba až blackout), zastaviť šírenie nákazy a ešte k tomu aj neublížiť ekonomike. Ak to teraz nespravíme one time, počká nás to nexttime, obávam sa," zamýšľa sa ružinovský starosta.



,,Preto, prosím, dávajte si pozor a ak môžem byť taký drzý a poprosiť vás: situácia je vážna, urobme si taký súkromný lockdown každý z nás. Poďme do práce, do potravín a domov, kľudne aj na prechádzku, ale len sami a s najbližšími. Nechajme nákupy na internet a na kuriérov, uvarme si punč radšej doma, než ho kupovať medzi stovkami ľudí na trhoch a riskovať nákazu (má to výhody, doma sa vám napríklad celkom legálne môže šmyknúť ruka s rumom, to sa profi predajcovi na trhoch určite nestane). Na všetkom sa dá nájsť čosi pozitívne, napríklad kto nebol na vianočnom večierku, nemusí sa na druhý deň hanbiť prísť do roboty - a tak ďalej. A dávajte si na seba pozor, prosím," odkazuje občanom Martin Chren.