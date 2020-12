Česko opäť v zovretí COVID-19, zlé správy pre obyvateľov: Minister zdravotníctva vyriekol ortieľ

Český minister zdravotníctva Jan Blatný v pondelok vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie v krajine navrhne vláde opätovný prechod na zvýšený štvrtý stupeň Protiepidemického systému (PES). Povedal to v piatok na pravidelnej tlačovej konferencii, informovala spravodajská televízia ČT24.

Návrat do štvrtého stupňa rizika by znamenal zavedenie nočného zákazu vychádzania, tvrdšie obmedzenia zhromažďovania, ako aj chodu škôl, športovísk, hotelov či reštaurácií. Sprísnené opatrenia by pravdepodobne začali platiť od druhej polovice alebo od konca budúceho týždňa, uviedol Blatný.

Návštevy v domovoch sociálnych služieb by ostali naďalej povolené, návštevníci by však museli mať respirátor a preukázať sa negatívnym výsledok testu.

Obchody a služby by ďalej fungovali, avšak s obmedzeniami počtu ľudí na meter štvorcový. Ministerstvo tak chce zohľadniť požiadavku poslancov, ktorí kritizovali, že na základe predošleného nariadenia o obmedzení počtu zákazníkov na základe sortimentu boli znevýhodňované malé obchody v porovnaní so supermarketmi.

Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj v štvrtom rizikovom stupni, na zimnej dovolenke však nebude možné ubytovať sa v hoteloch, doplnil Blatný.

Minister potvrdil, že zákaz predaja alkoholických nápojov "so sebou" vláda rozšírila aj o zákaz predaja nealkoholických nápojov, ako sú káva či čaj, cez výdajné okienka. Cieľom tohto opatrenia je zamedzenie pohybu väčšieho množstva ľudí v exteriéri, pričom budú bez rúšok konzumovať jedlá či nápoje na otvorených priestranstvách. Zároveň pripomenul, že najúčinnejšími ochrannými prostriedkami proti nákaze je nosenie rúšok a dodržiavanie dostatočného fyzického odstupu.

Riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek upozornil na narastajúci počet prípadov nákazy medzi dôchodcami a ľuďmi v tzv. rizikových skupinách, ktorí môžu mať častejšie horší priebeh ochorenia. Podobná situácia je podľa neho badateľná v celej Európe.

Reprodukčné číslo koronavírusu SARS-CoV-2 v Česku už niekoľko dní rastie. Vo štvrtok tam pribudlo 5864 nových prípadov nákazy. Je to síce menej ako v stredu (6402), zároveň o 1239 viac ako pred týždňom. Do štatistík pribudlo aj zatiaľ 57 súvisiacich úmrtí.