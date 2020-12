Koronavírus skolil aj celebrity: Dangl opísal zvláštny symptóm, Vincze je na tom najhoršie

Koronavírus neobišiel ani známe slovenské osobnosti. Niektoré z nich sú už po rekonvalescencii, niektoré sa s chorobou pasujú práve v týchto dňoch. Rozprávali sme sa s nimi o tom, aké boli ich pocity, keď im bola choroba diagnostikovaná, ako to zvládala ich rodina a aký mali priebeh. Zhodujú sa v jednom spoločnom posolstve: nezľahčujte to a chráňte sa!

Adela Vinczeová (40) a Viktor Vincze (29): Bolo mi zle, Viktor bojoval s horúčkami

- Keď som zistila, že som pozitívna na koronavírus, ani ma to veľmi neprekvapilo. V tom čase som sa dozvedela od mnohých ľudí z môjho okolia, že sú pozitívni. Keď mi začalo byť zle, iba sa moje pocity potvrdili. Nenastala ale žiadna hystéria, zvládam to veľmi dobre. Možno to súvisí aj s tým, že mám pomerne mierny priebeh ochorenia. Ak sa nič nezmení, tak môžem hovoriť o tom, že som mala šťastie. Horší priebeh má môj manžel. Mal veľmi vysoké horúčky, ktoré sa veľmi komplikovane sťahovali. Aktuálne je v procese liečby a priebeh je veľmi premenlivý, nepredvídateľný. Príznaky odchádzajú a cyklicky sa vracajú.

Dano Dangl (45): Bol som spomalený

- Vôbec netuším, kde som sa nakazil. Mali sme aj viacero stretnutí, niekoľko výrob, dokonca som bol pracovne odcestovaný, čiže neviem, kde som sa nakazil. Bol som taký nejaký spomalený, fungoval som na 60 - 70 %, takže nie úplne v koži, ale nejako som to zvládal. Snažím sa robiť len na toľko percent, koľko vládzem.