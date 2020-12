Drsné slová exprezidnta Kisku o výpovedi Makóa: Svedčí to len o jednom!

Výpoveď bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa podľa exprezidenta SR a bývalého predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku dokazuje, že jeho stíhanie pre daňové priznania spoločnosti KTAG boli účelové a politické.

Ako ďalej napísal vo svojom profile na sociálnej sieti, tlak bývalého premiéra Roberta Fica, strany Smer-SD a polície na jeho osobu sa neustále zvyšoval, ako sa blížila voľba ústavných sudcov a parlamentné voľby. Podľa Kisku to súviselo s jeho neochotou vymenovať Fica v prípade zvolenia parlamentom za sudcu Ústavného súdu SR.



Kiska v statuse cituje výpoveď Ľudovíta Makóa v ktorej konštatuje, že v jednom prípade bolo trestné oznámenie na Kisku odmietnuté a v druhom prípade bolo zastavené z dôvodu subjektívnej stránky k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. „V ďalšom čase prišlo stretnutie medzi Norom (Norbert B.), Tiborom G., Robom K. a Peťom H. a Béďom S., kde sa dohodla stratégia, že sa znova otvoria tieto trestné veci a bude tak vytvorený tlak na Kisku v oblasti politiky,” uviedol vo výpovedi obvinený Ľudovít Makó..



Polícia podľa Kisku v tomto prípade neustále menila vyšetrovateľov len preto, aby ho z niečoho obvinili. „O činnosti skupiny okolo Norberta B. a to, že som cieľom jej diskreditácie, som sa dozvedel ešte počas môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta. Človek, ktorý mi to povedal, bol vysoko postavený, mal zo zákona možnosti, ako sa veci dozvedieť, vedieť veľa a nemôcť o tom verejne hovoriť. Nemal som to ako overiť, ani na koho sa obrátiť. Všetko mali v tom čase pod kontrolou Fico s Kaliňákom,” uviedol Kiska.



Manipulovanie vyšetrovania za účelom vydierania podľa bývalej hlavy štátu naznačujú aj SMS-ky od vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho (Has-SD). „To posolstvo je skôr, že by to (vymenovanie na ústavný súd, pozn. SITA) veľmi chcel (Robert Fico) a na oplátku ponúka veľmi konštruktívny dialóg a snahu o upokojenie situácie na všetkých frontoch, kde ešte nejaké problémy by mohli byť... nerád by som bol, keby sa to teraz zamotalo na interpretácii a slovíčkach. Ale je pravda, že ak sa mu tento odchod nevydarí, tak mu asi nič iné nezostane, ako len tvrdo bojovať až do konca... Ale odkaz prosím cháp tak, ako som napísal na začiatku... že vie byť v prípade úspechu veľmi veľmi konštruktívny,” citoval Kiska. Doplnil, že nevie, nakoľko detailné informácie o konaní polície proti jeho osobe Pellegrini mal. „Fico vedel o všetkom vopred a je len otázka, či sám riadil túto skupinu, alebo ju len kryl a ona sama s jeho tichým súhlasom konala a podávala mu správy. Dnes je dokázané, že už predtým, ako boli zaslané médiám emaily s uniknutými údajmi o daňových kontrolách v KTAG Fico hovoril, čo sa stane a že sa proti mne začne pripravovať trestné konanie. Zjavne vedel o všetkom a netajil sa tým na tlačových konferenciách,” dodal exprezident.