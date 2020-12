Advokátska komora chce priložiť ruku k dielu: Hygienikom ponúka pomoc

Slovenská advokátska komora (SAK) ponúka Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) spoluprácu pri tvorbe legislatívnych dokumentov v súvislosti s koronakrízou.

Uviedol to v liste pre ÚVZ SR predseda SAK Viliam Karas. Objasnil, že ich odborníci by mohli pomôcť s procesom prípravy a pripomienkovania kľúčových normatívnych textov nastavujúcich pravidlá v boji proti koronavírusu. Ponuku predkladajú bez nároku na honorár a s cieľom prispieť ku kvalite tvorby noriem. Karas zároveň listom požiadal, aby mali advokáti výnimku z vyhlášky zo 7. decembra, ktorá nastavuje pravidlá karanténnych povinností po vstupe na Slovensko.

Karas poznamenal, že na ÚVZ SR sú delegované úlohy v rozsahu, na ktorých plnenie je potrebné enormné nasadenie a vyťaženie všetkých kapacít úradu. Týka sa to podľa neho aj koncipovania a vydávania vyhlášok, ktoré majú za cieľ chrániť životy a zdravie obyvateľov, „no zároveň vážne zasahujú do iných práv a slobôd, pričom sú prijímané pod obrovským časovým stresom". „Legislatíva s tak vážnymi dosahmi býva spravidla predmetom niekoľkomesačných príprav, do ktorých sú zapojené celé legislatívne odbory a ďalšie subjekty legislatívneho procesu s potrebným administratívnym aparátom vrátane Legislatívnej rady vlády SR či parlamentných výborov. V prípade formulovania textov vyhlášok ÚVZ SR, ktoré sú dnes jedným z najdôležitejších prameňov práva upravujúcich každodenný život miliónov ľudí, takáto podpora inštitúcií zjavne chýba,“ konštatoval. Karas je zároveň presvedčený, že nastavenie boja proti pandémii musí byť výsledkom odborného konsenzu epidemiológov, lekárov ako aj odborníkov z ďalších odvetví.

Predseda SAK v liste hlavného hygienika Jána Mikasa žiada o výnimku pre advokátov ako osoby zabezpečujúce zo zákona nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečení práva na spravodlivý súdny proces pri karanténnych povinnostiach po vstupe na Slovensko. Vysvetľuje, že advokáti zaisťujú právo na spravodlivý súdny proces a v konkrétnej situácii ich neprítomnosť môže zmariť možnosť súdneho konania. Karas podotkol, že advokáciu totiž vykonávajú často aj cezhranične.