Fialkovým debut nevyšiel: Hlboko v poli porazených, do stíhačky iba Ivona

Bieloruská biatlonistka Dinara Alimbekavová triumfovala v piatkovom šprinte 3. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene.

Druhá finišovala Nórka Tiril Eckhoffová (+8,5 s) a tretia bola Nemka Franziska Preussová (+9,9 s).

V rakúskom stredisku sa predstavili už aj sestry Fialkové, ktoré vynechali úvodné dve kolá kvôli koronavírusu v tíme. Ivona skončila s dvoma chybami (1+1) na 58. mieste a tesne sa dostala do stíhačky, Paulína minula až štyri terče (3+1) a finišovala až na 86. pozícii. Tretia Slovenka na štarte Henrieta Horváthová (1+2) obsadila 95. priečku.

Po úvodných dvoch kolách vo fínskom Kontiolahti sa celá biatlonová špička presunula do "bubliny" v rakúskom Hochfilzene, kde v piatok odštartovalo ďalšie dvojkolo Svetového pohára. Sestry Fialkové prišli do dejiska z iného rakúskeho strediska Obertiliachu, kde sa pripravovali po tom, čo museli stráviť týždeň v karanténe vo Švédsku a vynechali tak celý program vo Fínsku.

V Kontiolahti vyhrala oba šprinty Švédka Hanna Öbergová a aj v piatok patrila k najväčším favoritkám na triumf. V Hochfilzene však výbornú formu z úvodu sezóny nepotvrdila, keď raz chybovala na oboch položkách a mierne zaostala v behu. Naopak, veľmi dobré výkony korunovala Alimbekavová. Vo Fínsku finišovala v šprintoch na šiestom a siedmom mieste, keď v oboch spravila jednu chybu na strelnici. Tentokrát však odstrieľala čisto, opäť pridala aj rýchly beh a tešila sa z premiérového víťazstva i pódia vo Svetovom pohári. Za ňu sa zaradili štyri pretekárky, ktoré nesklopili zhodne jeden terč. Eckhoffová, štartovala s vysokým číslom 85, predviedla v záverečnom kole výborný finiš, keď dokázala stiahnuť z 29-sekundového manka až 20,5 s a zaradila sa na druhé miesto. Tretia bola Preussová (+9,9 s), štvrtá ďalšia Nórka Marte Olsbuová Röiselandová (+16,9 s) a piata skončila Češka Markéta Davidová so stratou 19,4 sekundy.

Paulína Fialková vyštartovala na trať s číslom 19, no prvé preteky sezóny jej nevyšli podľa predstáv. Už na úvodnú streľbu prišla so stratou na najlepšie a tri trestné kolá ju odsunuli na priebežné posledné miesto. Na stojke nesklopila jeden terč a do cieľa prišla s veľkým mankom na víťazku (+2:58,9 min). Jej sestra Ivona spravila po jednej chybe na ležke jednu aj na stojke a finišovala s dvojminútovým mankom na 58. mieste. Tesne sa tak prebojovala do stíhacích pretekov. Horváthová prišla s tromi chybami do cieľa na 95. mieste (+3:27,5 min).