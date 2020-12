Obchodníci sú znepokojení z úvah hlavného hygienika: Nenúťme zákazníka, aby riskoval

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyjadruje znepokojenie nad informáciou, že sa uvažuje o vydaní právneho predpisu, ktorým sa na stanovený čas zakáže predajcom potravín a drogérie predávať iný nepotravinársky sortiment.

Uviedol to Martin Krajčovič, predseda SAMO, v reakcii na úmysel hlavného hygienika SR sformulovať do vyhlášky podmienky týkajúce sa obmedzenia prevádzok. Otvorené majú byť len tie, ktoré sú nevyhnutné na život.

Opatrenie vníma aliancia podľa Krajčoviča ako kontraproduktívne, nevhodné a rizikové pre všetky zúčastnené strany, teda štát, obchod, ale hlavne zákazníkov. "Nenúťme zákazníka, aby riskoval a aby si základný tovar nakupoval na rôznych miestach, vo viacerých obchodoch. Zakázať nákup základných tovarov na jednom mieste v čase pandémie COVID-19 je riskantná hra so zdravím zákazníkov. Ak je šanca, aby nakúpili na jednom mieste potraviny a základné nepotravinové tovary, neberme im ju. Návštevami rôznych miest sa môžu iba vystaviť väčšiemu riziku nákazy. A to je presný opak toho, čo sa snažia štátne autority dosiahnuť novými opatreniami zameranými na znižovanie mobility," zdôraznil predseda SAMO.

Vzniknutá situácia obchodníkov združených v SAMO mrzí a všetci si želajú čo najskorší návrat do normálu. Podľa nich sa zvýšenej mobilite zákazníkov dá predísť, ak sa zachová možnosť kúpiť si v predajni potravín aj iný sortiment dennej potreby. Nijako sa tým nezvyšujú ani zdravotné riziká. Zákazníci sa z dôvody kúpy potravín v predajni už aj tak nachádzajú a ich množstvo je v dôsledku opatrení regulované. Ako dodali, predajcovia potravín doteraz preukázali, že priestory predajní sú bezpečným miestom, kde doposiaľ nedošlo preukázateľným spôsobom ani raz k šíreniu nákazy nového koronavírusu vzhľadom na množstvo prijatých opatrení, a to aj nad rámec povinných.

Krajčovič upozornil, že ak svoj nákup nebudú môcť zákazníci realizovať v kamenných predajniach, obrátia sa na e-shopy alebo skúsia nákup v zahraničí. To bude viesť k ich zvýšenej mobilite a vystaveniu vyššiemu zdravotnému riziku. Budú musieť navštíviť výdajné miesto alebo aj viacero výdajných miest, respektíve prísť do kontaktu s inými potenciálne rizikovými ľuďmi pri doručení objednaného tovaru.

Tí zákazníci, ktorí nie sú zvyknutí alebo nemajú technickú možnosť nakupovať v e-shope, môžu podľa Krajčoviča stratiť možnosť zabezpečiť si tovar dennej potreby na jednom mieste pri nákupe potravín a drogérie (ako napríklad batérie do diaľkového ovládača). Škodu však podľa neho utrpí aj štát, pretože e-shopy sú v mnohých prípadoch registrované v zahraničí, a teda na rozdiel od bežných predajcov, dane a odvody platia v krajine svojej registrácie mimo Slovenska.

Ak by teda chcel štát uplatniť rovnaké podmienky na všetkých obchodníkov a zároveň chrániť sám seba, musel by podľa predsedu SAMO zakázať zároveň aj predaj spotrebného tovaru cez e-shopy, čo nie je v súčasných podmienkach možné.

Zákaz predaja nepotravinového tovaru v reťazcoch počas sprísnených protiepidemických opatrení by bol "veľmi nešťastným riešením". Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak "O tomto názore sme počuli z rôznych zdrojov. Domnievame sa, že by to bolo veľmi nešťastné riešenie, a veríme, že nebude prijaté. K nášmu názoru dodávame, že pokiaľ ide o slovenských obchodníkov, predávajú v potravinárskych predajniach asi 15 % nepotravinárskeho tovaru, ktorý však rozhodne nenahrádza kompletný sortiment," zdôraznil Katriak.

Dodal, že ide o vytypované tovary, ktoré obchod ponúka dlhodobo a historicky. "Až na drobné výnimky ide len o doplnkový sortiment k potravinárskemu tovaru," dodal prezident ZO SR k úvahám o vydaní právneho predpisu, ktorým sa na stanovený čas zakáže predajcom potravín a drogérie predávať iný nepotravinársky sortiment.