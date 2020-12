Poslanci Národnej rady (NR) SR majú špeciálneho prokurátora voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára 2021.

Vyplýva to z rozhodnutia predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) zverejneného na webe parlamentu. Kollár určil termín na podávanie návrhov kandidátov do 8. januára 2021 do 16.00 h.

