ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom

Od začiatku vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sa svet predbieha vo vývoji účinného lieku či vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý toto ochorenie spôsobuje. Doposiaľ ako najúčinnejšia forma predchádzania tomuto ochoreniu bola prevencia.

K najvýznamnejším preventívnym opatreniam proti COVID-19 patrí správna hygiena rúk, sociálne dištancovanie sa, nosenie rúšok ako aj vyhýbanie sa preplneným miestam. Zároveň je však nesmierne dôležité aj posilňovanie imunity, ktorá zaisťuje odolnosť organizmu pred pôvodcami chorôb, škodlivinami a vie rozoznať, čo je pre telo dobré a naopak, čo zas nie.

Ako si posilniť imunitu?

Zaiste všetci budeme súhlasiť, že príroda ponúka množstvo možností ako si môžeme posilniť svoju imunitu. Takýmto prírodným zdrojom bohatým na vitamíny a zdraviu prospešné látky patrí aj Arónia čiernoplodá, ktorá sa stáva už aj v našich končinách vyhľadávanou plodinou najmä kvôli jej zdravotným benefitom pre ľudský organizmus.

Čo vieme o arónii?

Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) je ovocie, so špecifickou chuťou, ktoré patrí medzi najbohatšie zdroje polyfenolov a antokyánov a je vhodnou surovinou na výrobu funkčných potravín. Obsahuje veľa vitamínov, kde medzi najvýznamnejšie patria vitamín C, B1, B2, B6, niacín, kyselina pantoténová, betakarotén a vitamín E. Je bohatá na minerálne látky a stopové prvky: železo, vápnik, horčík, draslík, zinok, sodík. Má vysoký obsah jódu, ktorý priaznivo pôsobí na činnosť štítnej žľazy. Naviac čerstvé plody arónie majú z ovocia najvyššiu antioxidačnú aktivitu, vďaka čomu má významné zdravotné benefity, v prevencii, ako aj v liečbe civilizačných ochorení. Látky obsiahnuté v arónii priaznivo pôsobia na kardiovaskulárny systém, regulujú hladinu cholesterolu, regulujú krvný tlak, taktiež významne posilňujú imunitný systém, priaznivo pôsobia na lymfatický systém, zmierňujú opuchy, harmonizujú hormonálny systém, pomáhajú pri liečbe reumatických ochorení a dny. Arónia detoxikuje organizmus, vychytáva ťažké kovy, zmierňuje a lieči anémiu, má gastroprotektívne účinky. Pomáha pri ochoreniach pečene, obličiek a zápaloch močových ciest. Má výrazné antivirotické, antibiotické, antimykotické a protizápalové účinky. Výsledky experimentov in vitro preukázali, že arónia mala pozitívne účinky a môže byť používaná ako výživový doplnok v niektorých prípadoch rakoviny. Ďalšie štúdie preukázali účinné brzdenie rastu nádorových bunkových línií prsníka, krčka maternice a hrubého čreva.

Všetky uvádzané zdravotné benefity arónie sú známe už dlhší čas a práve preto sa v poslednom období začalo s výskumom účinku arónie na vírusy chrípky a SARS-CoV-2, kde doposiaľ zverejnené štúdie priniesli vynikajúce výsledky.

Vedci o arónii.....

Vedci z Ústavu molekulárnej biológie Lekárskeho centra Univerzity v Ulme (Nemecko) zverejnili na portáli bioRxiv výsledky výskumu „Antivírusovej aktivity rastlinných štiav a zeleného čaju proti SARS-CoV-2 a vírusu chrípky in vitro“, z ktorého vyplýva, že najlepšie výsledky dosiahla šťava z arónie, ktorá deaktivovala po 5 minútach 97% vírusu SARS-CoV-2. Podobný účinok bol zaznamenaný aj u šťavy z granátového jablka a zeleného čaju, kde však tieto nápoje inaktivovali asi 80% vírusu SARS-CoV-2. Šťava z bazy čiernej nemala významný vplyv na inaktiváciu vírusu SARS-CoV-2. Všetky štyri rastlinné nápoje však významne inaktivovali obalené vírusy chrípky A, kde aróniová šťava inaktivovala tento vírus chrípky o viac ako 99%.

Ako arónia pomáha v boji proti vírusom?

Pre svoju štúdiu autori použili na testovanie vzorky vírusov spôsobujúcich respiračné ochorenia vrátane vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, kde zmiešali rastlinné látky s obalenými vírusmi a inkubovali ich pri izbovej teplote a následne určili infekčnosť vírusu.

Po päťminútovej inkubácii s rastlinnými látkami zistili, že aróniová šťava znížila infekčnosť takmer 3 000-krát v porovnaní s kontrolou iba s tlmivým roztokom. Vedci konštatovali, že účinnosť týchto rastlinných produktov môže byť spôsobená ich kyslým pH, ktoré môže priamo deaktivovať vírusy, alebo prítomnosťou polyfenolov, ako sú katechíny, triesloviny a flavonoidy, ktoré môžu pôsobiť na vírusové proteíny. Keďže v prípade respiračných vírusov dochádza k infekcii a prenosu cez nos a hrdlo, môže byť včasné zníženie vírusovej záťaže účinnou stratégiou na zníženie a prevenciu šírenia.

Autori štúdie tak odporúčajú „orálne výplachy“ rastlinnými šťavami a čajovými extraktami, ktoré na rozdiel od antiseptických orálnych výplachov na chemickej báze , ktoré obsahujú látky poškodzujúce membrány, je možné používať častejšie a bez nepriaznivých účinkov. Práve kloktanie uvedenými ovocnými šťavami a čajom, čajovými extraktmi môže významne znížiť chrípkové infekcie a vírusové príznaky.

Vírus SARS-CoV-2 primárne ovplyvňuje dýchacie cesty. Vírus sa môže prenášať na ľudí kvapôčkami vzniknutými pri kašli alebo kýchnutí infikovanej osoby a po ich uvoľnení a vdýchnutí zdravým človekom. Vstupnými bodmi vírusu do tela sú teda nos a ústa, kde práve orálne vyplachovanie - kloktanie ovocnými šťavami, ktoré vírus zabijú, môže napomôcť pri prevencii šírenia z jednej osoby na druhú a môže tiež kontrolovať príznaky u infikovanej osoby. Z výskumu vyplýva, aróniová šťava je najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom.

Zdroj: www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.30.360545v1