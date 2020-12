Nezaháľal! Herec Juraj Bača sa do povedomia divákov dostal vďaka seriálu Rex. A hoci ten sa svojho pokračovania nedočkal, sympatickému hercovi zjavne psí parťák chýbal natoľko, že sa rozhodol nakrútiť vlastnú minisériu s názvom Robin. Tentokrát sa však nebudú riešiť kriminálne prípady, no čosi, čo by malo byť blízke najmä detskému divákovi. Deti sú totiž hlavný dôvod, pre ktorý sa Bača do projektu púšťal. Jeho slová si zamilujete!