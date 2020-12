Hygienici museli pritvrdiť: Pre sedem okresov sa od soboty sprísňujú opatrenia

Pre sedem okresov sa od 12. decembra sprísňujú opatrenia.

Týka sa to okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Vyplýva to z vyhlášky vo vestníku vlády SR zverejnenom na stránke Ministerstva vnútra SR. Sprísnenie podmienok ustanovil regionálny úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a v Považskej Bystrici.

Hygienici zakázali organizovanie príležitostných trhov a stretnutia spojené s konzumáciou nápojov a jedla, a to aj v počte menšom ako šesť ľudí na mieste. Výnimku však majú rodinné stretnutia v priamom príbuzenstve.

Hromadné kultúrne podujatie, ktoré sa koná v prevádzke umeleckého zariadenia, môže mať len sediacich účastníkov. Organizátor však musí zaistiť to, aby medzi obsadenými miestami ostalo jedno miesto prázdne a sedenie bolo v každom druhom rade. Aj v prípade kostolov sa bohoslužby majú vykonávať s výlučne sediacimi účastníkmi. Ich počet pritom nesmie v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15m2. Podobne ako pri kultúrnych podujatiach, by malo byť sedenie zabezpečené v každom druhom rade a medzi miestami jedno voľné sedenie.