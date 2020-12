Sparta Praha sa s Európskou ligou rozlúčila prehrou proti AC Miláno: Liberec berie proti Belehradu bod

Futbalisti Maccabi Tel Aviv a Wolfsbergeru AC sa pridali ku kvartetu SSC Neapol, Realu Sociedad San Sebastian, Young Boys Bern a Molde FK a postúpili do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

, ku ktorým sa pri pondelňajšom žrebe prvého kola vyraďovačky pridá osem tretích zo skupín Ligy majstrov v zložení RB Salzburg, Šachtar Doneck, Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, FK Krasnodar, FC Bruggy, Dynamo Kyjev a Manchester United.Maccabi v priamom súboji v I-skupine zdolal doma Sivasspor 1:0, druhýV K-skupine rakúsky Wolfsberger tiež v priamom domácom súboji o postup zdolal Feyenoord bez zraneného slovenského útočníka Róberta Boženíka 1:0.Vo štvrtok sa bojovalo o posledných šesť miesteniek, žreb šestnásťfinále je na programe v pondelok 14. decembra v Nyone.CSKA Sofia - AS Rím 3:1 (2:1)Góly: 34. a 55. Sowe, 5. Rodrigues - 22. MilaneseYoung Boys Bern - CFR Kluž 2:1 (0:0)Góly: 90.+4 Nsame (z 11 m), 90.+6 Gaudino - 84. Debeljuh, ČK: 90.+6 Nsame - 90.+1 Balgradean, 90.+10 Djokovič/J. Vojtuš (Kluž) na lavičke náhradníkov/1. AS Rím 6 4 1 1 13:5 13 *2. Young Boys Bern 6 3 1 2 9:7 10 *3. CFR Kluž 6 1 2 3 4:10 54. CSKA Sofia 6 1 2 3 3:7 5Dundalk FC - Arsenal Londýn 2:4 (1:2)Góly: 22. Flores, 85. Hoare - 12. Nketiah, 18. Elneny, 67. Willock, 80. BalogunRapid Viedeň - Molde FK 2:2 (1:1)Góly: 43. Ritzmaier, 90.+2 Ibrahimoglu - 12. a 46. Eikrem1. Arsenal Londýn 6 6 0 0 20:5 18 *2. Molde FK 6 3 1 2 9:11 10 *3. Rapid Viedeň 6 2 1 3 11:13 74. Dundalk FC 6 0 0 6 8:19 0Góly: 8. a 32. Bailey, 59. Diaby, 90.+1 BellarabiHapoel Beer-Ševa - OGC Nice 1:0 (0:0)Gól: 72. Hatuel1. Bayer Leverkusen 6 5 0 1 21:8 15 *3. Hapoel Beer-Ševa 6 2 0 4 7:13 64. OGC Nice 6 1 0 5 8:16 3Standard Liege - Benfica Lisabon 2:2 (1:1)Góly: 12. Raskin, 60. Tabsoba - 16. Everton, 67. Pizzi (z 11 m)Lech Poznaň - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)Góly: 31. Itten, 72. Hagi/Ľ. Šatka (Poznaň) odohral celý zápas/1. Glasgow Rangers 6 4 2 0 13:7 14 *2. Benfica Lisabon 6 3 3 0 18:9 12 *3. Standard Liege 6 1 1 4 7:14 44. Lech Poznaň 6 1 0 5 6:14 3PSV Eindhoven - Omonia Nikózia 4:0 (1:0)Góly: 90.+1 a 90.+3 Piroe, 36. Malen, 63. Dumfries (z 11 m)/M. Ďuriš nastúpil v 61. min. + ŽK, T. Hubočan (obaja Omonia) na lavičke náhradníkov/PAOK Solún - FC Granada 0:01. PSV Eindhoven 6 4 0 2 12:9 12 *2. FC Granada 6 3 2 1 6:3 11 *3. PAOK Solún 6 1 3 2 8:7 64. Omonia Nikózia 6 1 1 4 5:12 4SSC Neapol - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)Góly: 35. Zielinski - 90.+2 Willian JoseHNK Rijeka - AZ Alkmaar 2:1 (0:0)Góly: 52. Menalo, 90.+3 Tomečak - 57. Wijndal, ČK: 81. Karlsson (AZ)1. SSC Neapol 6 3 2 1 7:4 11 *2. Real Sociedad 6 2 3 1 5:4 9 *3. AZ Alkmaar 6 2 2 2 7:5 84. HNK Rijeka 6 1 1 4 6:12 4SC Braga - Zorja Luhaňsk 2:0 (0:0)Góly: 61. Hanna (vlastný), 69. HortaLeicester City - AEK Atény 2:0 (2:0)Góly: 12. Under, 14. BarnesCeltic Glasgow - OSC Lille 3:2 (2:1)Góly: 22. Jullien, 28. McGregor (z 11 m), 75. Turnbull - 24. Ikone, 71. WeahGól: 23. Hauge, ČK: 76. Plechatý (Sparta)/D. Holec (Sparta) na lavičke náhradníkov/Maccabi Tel Aviv - Sivasspor 1:0 (0:0)Gól: 66. SaboritTottenham Hotspur - Royal Antverpy 2:0 (0:0)Góly: 57. Carlos Vinicius, 71. Lo CelsoLudogorec Razgrad - LASK Linz 1:3 (0:0)Góly: 46. Manu - 56. Wiesinger, 62. Renner (z 11 m), 69. Madsen, ČK: 62. Santana (Razgrad)Wolfsberger AC - Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0)Gól: 31. JoveljičDinamo Záhreb - CSKA Moskva 3:1 (2:0)Góly: 28. Gvardiol, 41. Oršič, 75. Kastrati - 76. Bistrovič/M. Koscelník odohral celý zápas, J. Hromada (obaja Liberec) nastúpil v 68. min./TSG 1899 Hoffenheim - KAA Gent 4:1 (2:0)Góly: 21. a 49. Beier, 26. Skov, 64. Kramarič - 81. Fortuna