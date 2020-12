Matka († 35) nezvládla lockdown, zabila sa: Šokujúce slová tesne pred smrťou

Vyhasol život mladej ženy. Štvornásobná mama Katrina zvádzala vnútorný boj po tom, ako do našich životov vkročila pandémia koronavírusu, ktorá zmenila úplne všetko. Katrina sa bála, že nedokáže uživiť rodinu, urobila to najhoršie rozhodnutie.

Ako uvádza portál The Sun, matku štyroch detí Katrinu Fuller († 35) našli mŕtvu v júni v jej dome v anglickom meste Crawley. Jej najbližší v hlbokom zármutku uviedli, že tak spravila po „ťažkom roku“ a matka štyroch detí údajne „bojovala s tým, že budú na dne“.

Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že v deň smrti sa Katrina veľmi pohádala s jej priateľom na oslave narodenín. Jej partner na ňu údajne zaútočil a noc strávil u sestry. Vtedy mu štvornásobná mama zavolala a povedala mu, že „urobí niečo hlúpe“. Jej priateľ v panike volal jednému z Katrininých synov a požiadal ho, aby dával na mamu pozor v obave, že sa naozaj stane niečo zlé. Neskôr v ten večer si zobrala život a našiel ju jej syn.

Katrina si údajne večer so synom prezerala staré fotografie, narodeninové pohľadnice a kresby svojich detí. Jej syn povedal, že to bol jeden z najkrajších dní, aké so svojou mamou strávil.

Správa o jej smrti zarmútila celú rodinu, ktorí len ťažko hľadali slová. Jej nevlastný otec Steve Ball o nej povedal, že bola „milá osoba“, ktorá bola „životom a dušou každej párty“ a „zbožňovalo ju množstvo ľudí“. „Bola nádherné dievča. Proste ju ľúbim a len si prajem, aby som mohla byť s ňou. Nemôžem sa z toho dostať, nemôžem. Stratila som otca a priateľov, ale je to úplne iné, keď prídete o vlastné dieťa,“ znejú slová trúchliacej matky Pam (55).

Steve povedal pre miestne médiá, že Katrina prišla kvôli pandémii koronavírusu o prácu obchodnej asistentky a lockdown bol pre ňu veľmi náročný. „Bola na vidieku a celý deň trčala doma s deťmi, pretože im zavreli školu. Mala ťažký rok. Nerada zostávala doma. Nebola učiteľkou, a tak nevedela, ako má deti vzdelávať. Nikto nerozumie, prečo to urobila,“ povzdychol si Steve, ktorý má pocit, že toto bol jeden z dôvodov, prečo to Katrina urobila.

„Všetci vieme, že hovorila o pocite depresie, ale nikto si nikdy nemyslel, že sa to stane,“ povedal jej nevlastný otec, ktorý je nevyliečiteľne chorý na autoimunitnú poruchu. S Katrinou sa o problémoch duševného zdravia zhováral už predtým a vyzval ju, aby vyhľadala odbornú pomoc. Ale ona odmietala.