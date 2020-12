Katka na invalidnom dôchodku musela zatvoriť svoj detský kútik: Pomoci od štátu sa nedočkala, nečakaný zvrat

Záchrana v deň narodenín! Katka (30) z Dunajskej Lužnej (okr. Senec) je majiteľkou detského kútika, kde robí radosť mnohým detičkám aj rodičom.

V posledný novembrový deň však aj na jej podnikanie doľahla koronakríza a zdalo sa, že svoj vysnívaný biznis bude musieť zavrieť. Katka je na invalidnom dôchodku a detský kútik jej prinášal úsmev na tvár. Napokon sa však všetko na dobré obrátilo a oázu pre deti zachránili dobrí ľudia.

Katarína Prypoňová (30) je mamina troch dcér - Liliany (8) a dvojičiek Vanessky a Terezky (4). Deti miluje a okrem vlastných svoj čas dlho venovala aj tým, ktoré navštívili jej detský kútik v Dunajskej Lužnej. Lenže dlho sa borila s problémami s dýchaním a ťažká astma napokon vyústila do problémov so srdcom.

„Som na invalidnom dôchodku kvôli plastike srdca a ťažkej astme na kortikoidnej liečbe,“ hovorí o svojich útrapách Katka. Energiu jej dobíjala práca v detskom kútiku, no pandémia jej spôsobila nielen ekonomické, ale aj obrovské zdravotné problémy. „Korona mi ničí detský kútik, ktorý je mojím ďalším dieťaťom. Tak veľmi som bojovala, že to moje telo už nezvládlo a musela som v nemocnici absolvovať kyslíkovú liečbu,“ priznala.

Postupne si šetrila, aby mohla zveľadiť svoj kútik, no v dôsledku preventívnych opatrení musela zatvoriť. Napriek tomu, že nemala zisk, platila nájom, no druhú vlnu nezvládla. Mala nedoplatok na nájomnom a museli zatvoriť. „Cítila som sa strašne. Zlyhala som. Odovzdala som kľúče,“ povedala so zlomeným hlasom Katka.

Nečakaný zvrat

Lenže deťom aj rodičom jej prístup prirástol k srdcu, takže sa zmobilizovali a pomohli jej. „Veľa z nich si pýtalo číslo účtu, kde by mohli finančne prispieť,“ uviedla s tým, že pomocnú ruku podali aj okolité obce. „Bol to nádherný pocit, keď som videla, ako ľuďom na kútiku záleží,“ spomína so slzami v očiach. Chcela aj požiadať o príspevok od štátu, preto kontaktovala úrady. Lenže nepochodila.

„Povedali len, že ich to mrzí!“ prezradila oficiálnu odpoveď úradov. Večer pred jej 30. narodeninami sa rozplakala, tentoraz od šťastia. Známy slovenský spevák jej prispel sumou 1 000 eur! „Zvyšok sa ponúkol doplatiť jeho tréner. Je to niečo nádherné, a ja ďakujem všetkým, ktorí pomohli, za záchranu nášho kútika,“ zakončila Katka.