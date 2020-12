Prehovorila námestníčka z Kollárovej nemocnice: Pravda o mojom vyhadzove!

Toto vyzerá na poriadne zákulisné ťahy. Na pozícii námestníčky pre ošetrovateľstvo v Nemocnici sv. Michala končí Mária Idešicová, ktorá v zariadení pôsobila 35 rokov.

Zatiaľ čo ministerstvo vnútra tvrdí, že išlo o dlhodobé manažérske rozhodnutie, sama Idešicová sa ako šéfka sestier ozvala Novému Času s úplne odlišnou verziou. Zdravotníčka hovorí, že nemala na výber a osudným sa jej stalo to, že sa nepostavila na stranu riaditeľa nemocnice, ale pri manieroch Borisa Kollára (52) sa zastala sestier, ktoré sa o neho starali.

Idešicová konštatuje, že počas jej pôsobenia v zdravotníctve nebola na ňu podaná ani jedna sťažnosť a svoj náhly koniec vo vedúcej funkcii v nemocnici priamo spája s Kollárom. Ministerstvo vnútra, pod ktoré spadá nemocnica, aj jej riaditeľ Branislav Dolej podľa nej klamlivo interpretujú celý priebeh udalostí okolo Kollára v nemocnici a rovnako nehovoria pravdu ani o jej konci v nemocnici. Odchod po 35 rokoch služby námestníčky rezort vysvetľoval tým, že ide o „manažérske rozhodnutie riaditeľa nemocnice, ktoré je výsledkom dlhodobých procesov“ a sestričke vraj bolo ponúknutých niekoľko alternatív, ktoré neprijala. „Uvedené personálne zmeny nijakým spôsobom nesúvisia s hospitalizáciou p. Kollára,“ povedalo pred pár dňami ministerstvo.

Sama Idešicová Novému Času vysvetľuje, že ide o lož. „Zo strany generálneho riaditeľa ako ani personálneho oddelenia nemocnice mi nebola ponúknutá žiadna iná pracovná pozícia. Z postoja a z vyjadrení generálneho riaditeľa som vycítila, že sa odo mňa očakáva, aby som pracovný pomer ukončila,“ hovorí. Po medializácii problému s predsedom parlamentu Idešicovú upovedomili, že sklamala dôveru riaditeľa Doleja, keď od nej žiadal, aby „ako námestníčka bezvýhradne stála na jeho strane, a nie na strane podriadených sestier “. Ona to odmietla a následne jej medzi štyrmi očami mal povedať, že nevidí dôvod na jej zotrvanie vo funkcii ani na inej pozícii.

Idešicová pripomína, že proti nej neboli výhrady až do času, keď prišiel do nemocnice Kollár. „Z môjho pohľadu nespravodlivé výhrady, nespokojnosť a vykonštruované problémy s výkonom mojej práce sa ‚objavili‘ za zvláštnych okolností až po pobyte pána Kollára, keď som si dovolila, v rozpore s požiadavkami generálneho riaditeľa, zastať sa sestier oddelenia,“ vysvetľuje Idešicová. Osobne sa postavila za sestričky, ktoré poskytovali Kollárovi starostlivosť, keď od nej vyžadovali, aby uložila sestre sankciu. „Z môjho profesionálneho hľadiska neporušili žiadnu povinnosť, svoju prácu vykonávajú empaticky a na profesionálnej odbornej úrovni, kde doposiaľ neboli na ich prácu podané žiadne sťažnosti, ale práve, naopak, z viacerých strán dostávali samé pochvaly,“ konštatuje Idešicová.

Priznáva, že ak v jednom prípade sestra v emočne vypätej situácii odpovedala pacientovi rovnako zvýšeným hlasom a spôsobom, ktorý používal on, tak reagovala napomenutím tej sestry, keďže to nie je v súlade s profesionalitou. „Takéto vypäté situácie musí zvládať na vyššom štandarde, než je bežné pri výkone iných profesií,“ dodáva Idešicová.

Ministerstvo za nemocnicu odpísalo, že personálne zmeny sú bežnou súčasťou procesov nielen v súkromnej sfére, ale aj v štátnej správe. „Netreba za každou pracovnou zmenou hľadať senzácie, je to výsledok manažérskych procesov nového vedenia. Napriek tomu, že sa vízie vedenia Nemocnice sv. Michala a dotknutej zamestnankyne na chod nemocnice a starostlivosť o pacientov v mnohých oblastiach rozchádzajú, vedenie nemocnice PhDr. Márii Idešicovej, MPH ďakuje za dlhoročnú spoluprácu. Vedenie Nemocnice sv. Michala rozumie ľudskému rozmeru celej situácie, pozícia námestníčky pre ošetrovateľstvo však nie je nárokovateľná ani doživotná,“ odpísali z tlačového odboru ministerstva.

Kollár bol v nemocnici niekoľko týždňov. Problémy sa ukázali okolo jeho návštev na výnimku, keď sa aj on sám dostal do konfliktu so sestričkami. Kollárova exmanželka Linda Rezešová hádky so sestričkami opisovala jasne. „Prišla do izby jedna sestra, ktorá tu začala po nás nepríčetne kričať. (...) Slušne som ju poprosila, že sme ľudia, či by sme mohli ľudsky komunikovať,“ hovorila. So zdravotníčkami mali hádku aj pre čaj, ktorý im vraj nedoniesli dostatočne skoro pre akútneho pacienta v inej izbe. „Bola požiadať o to, či by teda sestra mohla urobiť čaj. A urobiť ten čaj trvalo sestričke veľmi dlho, ale Ingrid videla, že má veľa práce. No a keď ju pri­šla druhýkrát pekne poprosiť, tak jej tá sestra odvrkla, že ona tu nie je na to, aby jej ten čaj robila. Takže takto to bolo.“ Predseda parlamentu sa vo videu vyjadril, že svojimi návštevami chcel odbremeniť personál nemocnice, aby sa o neho nemuseli starať 24 hodín denne a ospravedlnil sa ľuďom, ktorých to pobúrilo. Dodal, že sestričky v nemocnici sú fajn, až na výnimku. „Vždy sa nájde čierna ovca, ktorá proste ten dojem z toho celého pokazí,“ uzavrel Kollár.