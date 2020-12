Matka sa tešila z vianočného stromčeka: Pozrela sa naň a... Fuj! Nechutné, čo tam našla

Mama Rachael prišla po ťažkom dni domov v nádeji, že si dopraje zaslúžený odpočinok. Opak bol pravdou. Keď sa zahľadela na ozdobený vianočný stromček, takmer onemela. Tak toto by ste si na ňom rozhodne nechceli nájsť!

Ako uvádza portál Daily Mirror, Rachael Leah Jackson sa presťahovala z Británie do Austrálie, keď mala 19 rokov. To ešte netušila, že v jej novom domove bude musieť pravidelne zápasiť s tvorom, ktorý nie je veru prítulný. Rachael si okolo svojho vianočného stromčeka našla obmotaného hada! Našťastie, nebol jedovatý, ale zaskočilo ju to poriadne.

„Keď som prišla domov, dcéra začala kričať. Pozrela som sa na strom a had bol okolo neho obmotaný a hlavou z neho vytŕčal,“ spomína na hrozivé okamihy. Matka troch detí zalarmovala miestnych ochranárov divokých živočíchov a 40 minút stála pri strome a sledovala, či niekam neujde. Ak by sa tak stalo, už by ho pravdepodobne nikdy nenašli.

„Požiadala som susedu, aby mi prišla pomôcť, ale ona sa len na neho pozrela a s krikom utiekla,“ poznamenala. Podľa fotiek na jej Facebooku sa im podarilo hada úspešne zo stromčeka vyslobodiť a potom ho vypustili do voľnej prírody.

Rachael priznala, že sa jej v dome v Sydney neobjavil plaz po prvýkrát. Nedávno videla jedného skĺznuť pod pohovku a odvtedy ho už nikdy nevidela. Uf! „V Sydney sú hady všade. Sme obklopení národnými parkami a môj dom je pri kríkoch,“ povedala trojnásobná mama, ktorá na prítomnosť hadov v rodnom Birkenhead v Anglicku zvyknutá nebola.

Rachael pochádza z Británie a ako 19-ročná sa presťahovala do Austrálie za štúdiom. Dostala sa na hereckú školu, ale stále tam plánovala stráviť iba rok. „Vždy som mala v úmysle vrátiť sa domov. Ale potom som tam zostala ďalší rok, potom ďalší, potom som sa vydala, rozviedla a teraz som sama s tromi deťmi,“ ukončila rozprávanie Rachael.