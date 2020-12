Peter vytočil ochranárov z TANAP-u: Nehorázne správanie na Kriváni, hrozí mu pokuta 3000 eur

Sympatizant kotlebovcov Peter (40) z okresu Rimavská Sobota sa na Mikuláša vybral so štvoricou detí na Kriváň, aby spod neho odpálil ohňostroj.

Akosi ho nezaujímalo, že je v zóne najprísnejšej ochrany prírody, kde momentálne platí sezónna uzávera. Za jeho nezodpovedné správanie mu hrozí pokuta 3 000 eur.

Peter vyrazil na túru na Kriváň (2 495 m n. m.) približne v čase obeda, čo je neskoro aj v lete. Navyše od 1. novembra platí sezónna uzávera a na Kriváň nie je dovolený výstup. Hore fúkal silný vietor a mrzlo. Terén bol pokrytý snehom a ľadom, ktorý zakrýval turistické značenie. V takýchto podmienkach kráčal s deťmi, čo bol podľa horského vodcu Mareka Trávnička čistý hazard. V ruksaku si namiesto výbavy niesol petardy.

Napokon výstup vzdali a začali zostupovať. Na úpätí Kriváňa pustili slovenskú hymnu a odpálili ohňostroj, ktorý bolo vidno z popradskej aj liptovskej doliny.

Čo k tomu Petra viedlo? „S deťmi chodím dvanásťkrát do roka na výlet, ale tento rok som bol asi dvakrát. Som zaneprázdnený svojou politickou činnosťou aj kvôli korone. Ochranári by sa mali zamerať na niečo iné. Neprekáža im, že zo Štrbského Plesa robia destináciu pre zbohatlíkov, ale prekáža im nejaký ohňostroj. Deti som nijako neohrozil,“ povedal Peter a dodal: „Nie je inštitúcia na zemeguli, ktorá by ma donútila zaplatiť pokutu.“

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko bol z jeho správania zhrozený.Ignoroval niekoľko tabúľ, že je chodník uzavretý, pohyboval sa v miestach, kde sú vzácne zvieratá dokonca aj po zotmení. Vrcholom je, že odpálil ohňostroj. Podali sme podnet na Inšpekciu životného prostredia. Dozvedel som sa, že mu hrozí pokuta až 3 000 eur,“ uzavrel Majko.