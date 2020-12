Kapitán čapoval Kapitána! Bratislavskí volejbalisti dostali od trénera netradičný darček

Oslávili víťazstvo. Po výhre nad Svidníkom (3:0) si volejbalisti VKP Bratislava odskočili na malé posedenie, aby utužili partiu. Na zimnej terase na nábreží Dunaja mali po dvoch triumfoch bez straty setu povolené od trénera aj pivečko.

Rýchly výklad od prevádzkara, krígeľ v ľavej ruke, pipa v pravej a už tieklo orosené. Zhodou náhod sa stalo, že kapitán Juraj Zaťko čapoval pivo s názvom Kapitán a ukázal majstrovstvo nielen na ihrisku, ale aj ako skúsený výčapník. „Bolo to prvýkrát, ešte som predtým nikdy nečapoval.

Dostal som odborné školenie a išlo to,“ usmieval sa hráč VKP Bratislava Zaťko. Jeho hosťom za barom bol aj spoluhráč Marek Malina. „Dal to pekne aj s penou. Výborne naryskované,“ pochválil parťáka.



Hráči dostali posedenie pri pivku ako odmenu od trénera, ktorý ich aj pozval. Prvú časť základnej časti, teda sedem kôl, totiž museli odohrať na ihriskách súperov a po návrate na domácu palubovku zaznamenali dve výhry - s Košicami a so Svidníkom. "Je korona, okolnosti nám príliš nepriali, aby sme sa spoločne stretli mimo ihriska. Sme radi, že prišla takáto možnosť. Mali sme príležitosť sa chvíľu porozprávať, zabaviť a bolo tu super," doplnil Zaťko. Posedenie prebehlo za prísnych hygienických podmienok, celý tím je pravidelne testovaný na koronavírus, takže všetci s pivom v ruke mali negatívne výsledky na COVID-19.