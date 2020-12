Brat Igora Kmeťa Tibor († 64) náhle zomrel, spevák je zronený: Veril som, že to prežije

Igor Kmeťo (62) prežíva najťažšie chvíle svojho života. Vážna choroba mu uplynulú stredu zobrala milovaného brata Tibora († 64), ktorý bol hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici.

Aj keď rodinka verila, že sa jeho zdravotný stav zlepší, bohužiaľ, osud to zariadil inak. Ako priznal zronený hudobník Kmeťo, prvotnými problémami Tibora boli krvné doštičky a vážna chronická choroba. Igor Kmeťo s celou rodinou prežije najsmutnejšie Vianoce, aké si pamätá. Vážna chronická choroba, s ktorou si nevedeli dať rady ani lekári, si zobrala jeho milovaného brata Tibora († 64).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kmeťov brat ležal v bratislavskej nemocnici, kam za ním na dvor chodil aj známy hudobník. „S mojím bratom je to zlé. Je chorý, vážne chorý človek. Vianoce budú pre nás také...“ povedal Igor so žiaľom v hlase Novému Času niekoľko hodín pred tým, ako dostal zdrvujúcu správu o Tiborovom skone. „Strašne nám bude chýbať, bol to dobrý človek. Veľa krásnych chvíľ sme spolu prežili a v detstve povystrájali, ale bolo to krásne detstvo. Nech mu svetlo večné svieti, česť jeho pamiatke,“ rozlúčil sa Igor so svojím bratom.