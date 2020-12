Je to vonku! Dominika ukázala fotku: Toto je syn Karla Gotta († 80), odhalila aj totožnosť jeho matky

Zo skrine vytiahla najväčšieho kostlivca zo života slávneho speváka. Dominika Gottová (47), dcéra Karla Gotta († 80), tvrdí, že mal jej otec okrem štyroch dcér aj utajovaného syna.

Blondínka sa dokonca rozhodla jeho totožnosť odtajniť spolu s jeho matkou, ktorou nie je nikto iný ako Gottova dlhoročná milenka Alice Kovácsová. Po návrate z Fínska, kde si Dominika opäť buduje nový život s mániodepresívnym manželom Timom, narobila v rodine opäť poriadny vietor. Ako dôkaz o svojej pravde dokonca poskytla fotografiu zo súkromného archívu, na ktorej robí spevákovi pri kuchynskom stole spoločnosť malý, asi štvorročný chlapček.

Dominika, ktorá si po smrti svojho slávneho otca prešla naozaj turbulentným obdobím, keď bola závislá od liekov a alkoholu, sa opäť prihlásila o slovo. Po tom, čo zostali po smrti Gotta († 80) vzťahy v rodine na bode mrazu, hlavne medzi Dominikou a vdovou Ivanou Gottovou, blondínka opäť utiekla do Fínska, kde stiahla žiadosť o rozvod s hudobníkom Timom Tolkkim.

Dominika sa však opäť vrátila na nejaký čas do Česka a hneď narobila poriadny rozruch. Tvrdí totiž, že jej slávny otec nemal iba dcéry, ale aj syna! „Národ si zaslúži pravdu o tom, že môj otec mal skutočne aj syna. Pokiaľ ide o mňa samotnú, táto informácia ma veľmi teší. Vždy som chcela mať brata,“ povedala Dominika.

Aj keď sa o nemanželskom synovi maestra a jeho milenky Alice Kovácsovej šepkalo dlhé roky, nikto informáciu nikdy nepotvrdil. Po jeho smrti však Alica, ktorá žije s hudobníkom Ondrejom Havelkom, poznamenala, že táto informácia nikomu nepomôže. Dominika má však viac ako jasno.

„Môj otec mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou. Poskytovala mu to, čo inde nedostával. Teraz sa rozhodla odísť za svojím synom na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľad verejnosti. Ja viem, o koho ide. Dotyčný chlapec je však maloletý a veľmi sa nepoznáme, videli sme sa len sporadicky. Získala som informácie od dvoch dôležitých osôb zo života môjho otca, ktoré mi potvrdili, že brata máme,“ povedala rozhodne Dominika.

Alica má pritom dve deti, dcéru Rozáliu (23) a syna Attilu (11), ktorý má byť utajovaným synom Gotta († 80). České médiá však hovoria aj o mene Hugo. Kde je teda pravda, teraz nevedno. Isté však je, že Dominika vytiahla túto informáciu v čase, keď vydáva svoju knihu o živote so slávnym otcom. Samotná vdova Ivana Gottová cez svoju hovorkyňu na tvrdenia Dominiky reagovať nechcela.