Raketa pri pristátí vybuchla, Elon Musk je napriek tomu nadšený: Mars, už ideme!

Odštartovala, dosiahla výšku 12,5 km a potom pri pristátí vybuchla. V jednom okamihu sa 180 miliónov eur premenilo na oheň a dym.

Elon Musk (49) napriek tomu označil test svojej novej rakety Starship za veľký úspech. S touto raketou chce o niekoľko rokov doletieť na Mars. Elon Musk, šéf spoločnosti SpaceX, to hovoril od začiatku. Vyskúšať si chceli štart a stúpanie a pri pristátí bola vysoká pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí.

Stúpanie bolo dokonalé, do plánovanej výšky 12,5 km letela raketa rovno a bez akýchkoľvek výkyvov. Po 6 minútach a 40 sekundách začala klesať. Pred pristátím bolo jasné, že raketa klesá príliš rýchlo, navyše je mierne naklonená a nedopadne to dobre. A skutočne, po dotyku so zemou došlo k explózii a stroj sa zmenil na obrovskú ohnivú guľu.

Muskovi to však náladu nijak nepokazilo. Naopak, tešil sa z toho. Podarilo sa totiž získať veľké množstvo dát, ktoré budú dôležité pre ďalší vývoj. „Mars, už ideme!“ odkázal červenej planéte, ktorá je dlhodobo jeho cieľom a s raketou Starship sa na ňu chce dostať už o niekoľko rokov.

Na skúšobnom kozmodróme v Boca Chica v Texase má už nachystané ďalšie vylepšené prototypy. To, čo sa stalo vybuchnutej rakete, opísal flegmaticky ako RUD – rapid unscheduled disassembly, čo znamená rýchla neplánovaná demontáž.

3. Pri pokuse o pristátie raketa vybuchla.