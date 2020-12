Tikajúca bomba menom Paul Pogba vybuchla: Totálny rozvrat Manchestru United

Manchester United sa dlhodobo trápi s vyrovnanými výkonmi. Stabilitu do klubu nachvíľu vniesol manažér Ole Gunnar Solskjær (47), no jeho čaro, zdá sa, vyhaslo.

To sa evidentne podpísalo pod psychickú pohodu hráčov pred zápasom. "Diabli" prehrávali pred koncom rozhodujúceho zápasu už 3:0. Pôvodne im k postupu stačila aj remíza.



V základnej zostave však chýbal práve Francúz Pogba. Ten do zápasu zasiahol až v druhej polovici druhého polčasu. Nutno však dodať, že svojim príchodom na ihrisko takmer zariadil senzačný obrat. Ale iba takmer. Stál pri oboch góloch United, ten druhý dokonca sám strelil.



To však už nedokázalo odvrátiť pohromu v podobe zostupu. United si tak ďalej zahrá "len" Európsku ligu. Pre klub akým je United to musí byť sklamaním. Sklamanie po zápase netajil ani Pogba.Predstavitelia klubu sú však pohoršení z prístupu ako Pogby, tak aj jeho agenta Raiolu. Paul má platnú zmluvu do konca roka 2021. Ak chce mať United nejaký zisk z jeho predaja, musia mu umožniť odchod v najbližších dvoch prestupových oknách. To je však podľa aktuálnej situácie najmenší problém a všetko nasvedčuje tomu, že Pogba klub opustí už túto zimu., kde už Pogba pôsobil.