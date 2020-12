Mladí Slováci idú príkladom celému svetu: Pred odletom na MS do Kanady sú opäť všetci negatívni

Zatiaľ čo v tímoch súperov slovenských hokejistov na blížiacich sa MS do 20 rokov v kanadskom Edmontone (25. 12. - 5. 1. 2021) šarapatí koronavírus a Nemci, Švajčiari či Kanaďania už počítajú prvé straty, zverenci Róberta Petrovického prešli aj po štvrtý raz testovaním s výlučne negatívnymi výsledkami.

Znamená to, že hokejisti aj členovia realizačného tímu, ktorí sa aktuálne nachádzajú v izolovanom kempe slovenskej národného tímu do 20 rokov vo Zvolene,Doma zostane iba päť hráčov, ktorí neprejdú redukciou kádra.

"V bubline sme absolvovali dovedna štyri testovania. Prvé ešte 30. novembra pred nástupom do kempu, ďalšie tri každý druhý deň medzi 6. a 10. decembrom. S radosťou môžem konštatovať, že všetky vykonané testy boli negatívne. Znamená to, že hráči a členovia realizačného tímu, ktorí v deň odletu nebudú vykazovať žiadne príznaky ochorenia, splnili jednu z najdôležitejších podmienok kanadských organizátorov v kooperácii s Medzinárodnou hokejovou federáciou a môžu nastúpiť na palubu lietadla do Edmontonu,“ informoval manažér juniorskej reprezentácie Tomáš Pšenka, cituje ho oficiálny web SZĽH.

Výsledky z predmetných troch testovaní medzi 6. do 10. decembrom museli byť digitálne zaznamenávané., do ktorej sa registroval každý potenciálny účastník majstrovstiev sveta.

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odletí do Edmontonu 13. decembra. Jej výprava môže byť maximálne 40-členná. Skladať sa bude z tridsiatich hokejistov (dvadsiatich šiestich korčuliarov a štyroch brankárov) a desiatich členov realizačného tímu. Súčasný 35-členný káder v tzv. bubline musia tréneri zredukovať ešte o päť mien. Učinia tak v sobotu 12. decembra. Následne, tesne pred začiatkom turnaja v Edmontone, uzavrú súpisku, na ktorej bude 25 hráčskych kolónok. Posledná redukcia kádra sa udeje priamo v kanadskej tzv. bubline. Na Vianoce ju opustí ešte päť hokejistov.