Tragédia v poľskej obci: Víťaza († 42) Okolo Slovenska zabil strom

Odišiel predčasne! Bývalý poľský cyklista Sebastian Skiba († 42) miloval našu krajinu. Nečudo, na pretekoch Okolo Slovenska vyhral dve etapy (2003 a 2004) a pri prvom triumfe mu cenu odovzdal olympijský šampión z Montrealu Anton Tkáč.

Pre Skibu to vtedy bola veľká pocta, a aj preto sa na druhú stranu Tatier rád vracal. Bohužiaľ, už nepríde, jeho život ukončila nehoda v lese. V pondelok večer ho zabil padajúci strom...

K tragickej udalosti došlo pri ťažbe dreva v katastri obce Secemin (vojvodstvo Świętokrzyskie). Podľa polície zlyhal ľudský faktor. „Naše predbežné zistenia ukazujú, že 42-ročného obyvateľa obce Koniecpol pri lesných prácach rozdrvil strom. Život muža sa nepodarilo zachrániť,“ referovala pre poľské médiá Monika Jałocha z okresného policajného riaditeľstva vo Włoszczowej.“

Skiba počas kariéry zaknihoval aj tretie miesto v etapových pretekoch Baltyk – Krkonoše (2003) a druhé miesto Okolo Malopoľska (2004). To mu vynieslo aj účasť na MS 2004 vo Verone. O tri roky predčasne ukončil kariéru.

Na bývalého lídra Legie Varšava alebo Intel Action si spomína aj Anton Tkáč. „V tom čase som ako predseda Slovenského zväzu cyklistiky odovzdával trofeje viacerým pretekárom. Sebastian patril ku generácii poľských reprezentantov, ktorí boli pravidelnými účastníkmi Okolo Slovenska a konkurencii dávali riadne zabrať, najmä v horských etapách,“ povedal pre Nový Čas majiteľ olympijského zlata.

Jurča vyzliekol z dresu

Bývalý slovenský reprezentant Matej Jurčo zvádzal so Skibom na ceste neľútostné súboje. „Na Sebastiana si dobre spomínam, bol to priateľský človek. Patril do silného poľského tímu, ktorý ma v 2. etape Okolo Slovenska vyzliekol zo žltého dresu a v nasledujúcej etape na Štrbské Pleso po úniku zvíťazil. Etapu som mohol vyhrať ja, veril som si, poznal som každý meter, pripravili ma o to aj dva defekty. Neskôr som sa s ním opäť stretol na v Belgicku. Ešte jedna zaujímavosť k roku 2003: Bola to posledná sezóna, keď ešte mohli pretekári pred kopcom jazdiť bez prilieb, odhadzovali sme ich na začiatku stúpania,“ zaspomínal si pre Nový Čas Jurčo.

S. Skiba

Narodený: 27. 7. 1978

Zomrel: 7. 12. 2020

Kariéra: 1996 - 2007

- účastník MS 2004 vo Verone

Z úspechov: víťaz 2 etáp na Okolo Slovenska, 3. miesto na Baltyk - Krkonoše, 2. miesto na Okolo Malopoľska, 15. na Okolo Poľska, 3. na Path of King Nikola a víťaz súťaže vrchárov, 7. na Giro d´Oro.