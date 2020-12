Hráči Gladbachu oslavovali po prehre s Realom ako malé deti: Stačila k tomu jedna obrazovka

V poslednom skupinovom zápase medzi Realom Madrid a Borrusiou Mönchengladbach šlo doslova o všetko. Azda najzamotanejšia skupina, kde bol každý favoritom sa rozhodovala až do poslednej minúty.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hráči Gladbachu mali pred zápasom v Madride všetko vo vlastných rukách. Zidaneho zverenci však všetko zvrátili a po dvoch góloch Karima Benzemu si zabezpečili postup zo skupiny. Osud Gladbachu tak ostal v rukách Interu Miláno a Šachtaru Donetsk. Ak by ktokoľvek zvíťazil, postúpil by zo skupiny do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.To sa však nestalo, keďže zápas skončil 0:0.Po záverečnom hvizde nasledovala spontánna radosť z postupu, ktorá nahradila výčitky zo zbabraného zápasu.