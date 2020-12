Slovensko sa pripravuje na zásadný krok v boji s COVID-19: Kedy sa začne s očkovaním bežných ľudí?

Slovensko sa pripravuje na spustenie vakcinácie proti COVID-19.

Definitívny termín, kedy sa u nás začne s očkovaním, je závislý od rozhodnutia Európskej liekovej agentúry. Tá prijala dve žiadosti o podmienečnú registráciu vakcín. Prvým žiadateľom je konzorcium BioNTech a Pfizer a druhým Moderna Biotech Spain, S.L. Ako informuje Ministerstvo zdravotníctva SR, prvá vakcína by mohla byť registrovaná tesne pred koncom roka 2020. Následne by sa mohlo spustiť očkovanie u nás, ako aj ďalších štátoch Európskej únie. Veľká Británia už s vakcináciou začala. Použitie vakcíny schválila aj Kanada.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí zdôraznil, že očkovanie bude dobrovoľné. „Ako prví budú očkovaní pracovníci, ktorí priamo pracujú s ľuďmi nakazenými vírusom. Popri zdravotníkoch, budú v prvom rade očkovaní aj vojaci, policajti a hasiči. Takisto ľudia, ktorí zabezpečujú napríklad rozvody energie v štáte a iné činnosti, bez ktorých chod krajiny nemôže fungovať,“ vysvetlil. Treťou skupinou sú pracovníci v domovoch sociálnych služieb. Nasledovať budú ľudia starší ako 65 rokov, klienti domovov sociálnych služieb, pacienti s chronickými chorobami a neskôr ostatná populácia staršia ako 16 rokov.

Prvá z vakcín, ktorá by mohla byť schválená a dodaná, je od konzorcia BioNTech a Pfizer. Očkuje sa ňou dvoma dávkami. Začne sa jednou dávkou a o 21 dní sa človek preočkuje znovu. Skladovaná bude v zmysle nastavených podmienok, ktorými sú hlboko mraziace boxy, klimatizácia a záložný zdroj energie. Takýchto miest bude na Slovensku 25. Vakcíny budú dodávané podľa plánu. "Súčasne by sme začiatkom budúceho roka mali dostať dodávku vakcín od ďalšieho konzorcia. Odborníci odhadujú, že zaočkovanie bežnej populácie by sa mohlo začať realizovať na konci prvého kvartálu budúceho roka," dodáva rezort zdravotníctva.