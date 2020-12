Definitívna stopka: Nitrianski poslanci odhlasovali plošný zákaz hazardu na celom území mesta

Nitrianski mestskí poslanci na tretí pokus rozhodli o plošnom zákaze hazardu na území mesta.

Prvýkrát schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu vlani v lete na základe petície s viac ako 20 000 podpismi. Neskôr však prijatie VZN napadol prokurátor. Druhý pokus poslanci spravili pred mesiacom, zastupiteľstvo však návrh vrátilo na dopracovanie.

Vo štvrtok napokon mestský parlament po trojhodinovej diskusii VZN schválil. Na základe jeho ustanovení bude na území mesta platiť zákaz umiestnenia herní a kasín v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu. Pre herne bude platiť aj zákaz ich umiestnenia v bytových domoch.

V rozsiahlej diskusii niektorí poslanci spochybňovali zmysel plošného zákazu hazardu v "kamenných" prevádzkach a pripomínali, že gamblerov iba posunie k internetovému či nelegálnemu hazardu. "Podľa môjho názoru tu nejde o ochranu ľudí. Ak by to tak bolo, zákon, ktorý prednedávnom prijal parlament, by zakazoval všetok hazard, napríklad aj internetový. Podporujem reguláciu, nie zákaz. Odstránením herní v Nitre vytlačíme iba problém za hranice mesta," povedal poslanec Ján Greššo. "Hazard a gamblerstvo je choroba a choroba sa lieči, nie zakazuje," doplnil poslanec Miloš Dovičovič.

Do diskusie sa zapojili aj zástupcovia herní. "Nepoznám mestá v Európe, kde by plošný zásah niečo zmenil. Mám skúsenosti z českých miest, kde po zákaze vznikali kasína za hranicami mesta. Navrhujem kompromis, aby hotely boli zo zákazu vylúčené. Kasína v hoteloch sú celkom iný druh biznisu. V zábavnom priemysel pracuje 15 000 ľudí, bojíme sa toho, že Nitra spustí lavínu na celom Slovensku. Zoberiete si na svedomie, že mnoho ľudí príde o prácu?" pýtal sa poslancov majiteľ kasína Róbert Vystavil.

Podľa hovorkyne Asociácie zábavy a hier Dominiky Lukáčovej nemá zmysel zatvárať iba časť hazardných prevádzok, zatiaľ čo inde bude hazard naďalej fungovať, dokonca prevádzkovaný aj štátom v rámci firmy Tipos. "Je nezmyselné, aby ste zakazovali kamenné herne, ale zároveň v primetime v médiách najväčšie športové esá vyzývajú ľudí na tipovanie. Iba presuniete hráčov na internet a pustíte ich do anonymného prostredia," pripomenula Lukáčová.

V diskusii sa spomínal aj výpadok v príjmoch mesta, ktoré príde po zákaze hazardu ročne o 650 000 eur. Poslanec Roman Ágh v tejto súvislosti poznamenal, že podľa prepočtov na to, aby mesto mohlo na poplatkoch získať sumu 650 000 eur, museli hráči prehrať na území Nitry celkovo 21 miliónov eur. "Je teda na zváženie, či nám 650 000 eur v rozpočte stojí za to, že ľudia museli prehrať toľko miliónov," povedal Ágh. V diskusii vystúpila aj odborníčka na závislosti z organizácie Budúcnosť Ľuba Pavelová. Podľa nej sa problém hazardu nedá vyriešiť hneď, ale je potrebné spraviť každý krok, ktorý je možný. "Tým, že znížime dostupnosť, máme šancu znížiť aj vážnosť problému a výskyt závislosti na hazarde," pripomenula poslancom.

"Môj postoj je jasný, nič sa nezmenilo. Pre mňa je hazard problém sociálny, ekonomický, rodinný, bezpečnostný, urbanistický. Myslím, že každé mesto sa zaobíde bez hazardu," reagoval na diskusiu primátor Marek Hattas. "Všetci vieme, že tu neriešime hazard ako taký. Nemáme pred sebou nič iné, iba to, či obmedzíme jeden druh hazardu. Keď máme pred sebou rozhodnutie, ktoré má aj odborné, aj správne opodstatnenie, tak prečo ho neurobiť," doplnil ho viceprimátor Daniel Balko.

Pred poslancami vystúpil aj aktivista Matúš Libant z iniciatívy Zastavme hazard. Ten zastupiteľstvu pripomenul, že už vlani petíciu za zákaz hazardu v Nitre podpísalo vyše 20 000 ľudí. "To je takmer 80 percent voličov v Nitre. Za posledné dva dni podpísalo zasa 45 00 ľudí online petíciu za to, aby sa zákaz hazardu v mestskom zastupiteľstve schválil. Chcem preto vyzvať poslancov, aby sa spojili za dobrú vec. Cieľom je schváliť identické VZN ako vlani. Iný výsledok budeme považovať za ignorovanie vôle ľudí," povedal krátko pred hlasovaním Libant. Za zákaz plošného hazardu v Nitre napokon zahlasovala väčšina mestských poslancov, proti nebol nik a piati sa zdržali.