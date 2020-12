Alarmujúca štatistika: Slovensku chýba 12 000 zdravotných sestier

Na Slovensku chýba aktuálne podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 12 000 sestier. Situácia sa pritom neustále zhoršuje.

Drucker poukázal na hrozivú štatistiku: Krajčí a Matovič podcenili situáciu!

Ako uviedol riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober, aktívne u nás vykonáva povolanie necelých 32 000 sestier, no ak by sme chceli dosiahnuť priemer Európskej únie, čo je 8,4 sestry na 1 000 obyvateľov, mali by sme mať v praxi aspoň 46 000 sestier.

"Nevyhnutne sa to prejaví v kvalite starostlivosti," konštatuje komora. Tá pritom od začiatku mája do konca septembra tohto roku registrovala iba 280 nových sestier „absolventiek“ a 19 pôrodných asistentiek „absolventiek“. Z registra naopak odišlo 288 sestier z dôvodu odchodu do dôchodku a 348 sestier si registráciu pozastavilo. Tento výrazný nepomer má už teraz podľa sestier negatívny vplyv na fungovanie nemocníc a na samotnú kvalitu starostlivosti.

Komora preto vyzýva vládu, aby poskytla pomocnú ruku pri vzdelávaní sestier, ako aj pri ich spravodlivom ohodnotení. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek.