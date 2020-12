Odporúčanie ministerstva zdravotníctva: Nákup vianočných darčekov si nenechajte na poslednú chvíľu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odporúča vybaviť si vianočné nákupy v predstihu.

Na sociálnej sieti pripomenulo, že tohtoročné vianočné sviatky budú pre pandémiu nového koronavírusu mimoriadne, preto za dôležité považuje správanie Slovákov aj nad rámec prijatých opatrení.

"Kým my budeme sedieť za vianočným stolom s našimi najbližšími, zdravotníci budú v plných nemocniciach zachraňovať rastúci počet ľudí infikovaných a hospitalizovaných na ochorenie COVID-19," uviedlo v návode, ako prežiť šťastné a bezpečné Vianoce.

Za dôležité považuje nenechať si vziať radosť a pokoj, ktorý sa ľuďom s vianočnými sviatkami spája, ale zároveň urobiť maximum pre to, aby Slováci neohrozili svojich najbližších a neprispeli k tomu, že po novom roku slovenské nemocnice nezvládnu nápor.

Ministerstvo odporúča vyhnúť sa tlačeniciam v obchodoch, nakupovať darčeky už teraz a v čo najväčšej miere cez internet. Ďalej MZ SR pripomína dôležitosť obmedzovať kontakty, a to priebežne. "Špeciálne však odporúčame prísnejšiu dobrovoľnú karanténu približne týždeň pred vianočným cestovaním za rodinou. Ak je to možné, minimalizujte aj pracovné kontakty," zdôraznil rezort.

Zároveň pripomína možnosť využiť zadarmo antigénové testovanie. Myslieť treba aj na to, že ich presnosť je obmedzená. "Ak sa pred sviatkami dáte otestovať opakovane a spojíte to s krátkou karanténou, výrazne zvyšujete pravdepodobnosť, že vaše stretnutia s rodinou budú bezpečné. Ak si to môžete dovoliť, objednajte sa na presnejší PCR test, uvoľníte tak kapacitu pri antigénových testoch," upozornil rezort.

Odporúča tiež odložiť väčšie stretnutia s priateľmi alebo so širšou rodinou a, naopak, stretnúť sa len v úzkom kruhu rodiny.

Prehodnotiť by Slováci mali aj účasť na silvestrovských chatách. Ministerstvo zdravotníctva rovnako odporúča oslavovať nový rok v úzkom rodinnom okruhu.