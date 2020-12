Trojica východniarov obrala dôverčivú dôchodkyňu o tisícky eur: Tieto triky na ňu použili

Z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu obvinil trebišovský policajný vyšetrovateľ 20-ročnú ženu z okresu Prešov, 30-ročnú ženu z okresu Košice-okolie a 41-ročného muža z okresu Trebišov.

Obvinení si podľa polície vytypovali za svoju obeť dôverčivú dôchodkyňu z Trebišova a pod rôznymi zámienkami od nej vylákali nemalú finančnú hotovosť. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podľa vyšetrovania obvinený muž od júna do decembra tohto roka opakovanie vylákal peniaze od poškodenej ženy. Najprv od nej žiadal peniaze údajne pre jej syna, ktorý sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, a uhradenie jeho dlhov, ktoré si tam údajne narobil. Potom žiadal peniaze z dôvodu uhradenia exekúcie rodinného domu a jeho následného predaja, z ktorého dôchodkyni prisľúbil finančnú odmenu. Takýmto spôsobom uviedol do omylu a vylákal od nej celkovo 2 500 eur.

Otvoriť galériu Rady, ktoré polícia pripravila pre seniorov. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Na spáchanie trestného činu muž naviedol aj obvinené ženy, ktoré ju telefonicky kontaktovali a vylákali od nej 1 000 eur pod zámienkou exekúcie na rodinnom dome, ktorý má byť na predaj. V pondelok (7. 12.) sa obe opäť pokúsili od dôchodkyne vylákať peniaze. Telefonicky sa s ňou dohodli na osobnom stretnutí, na ktorom im mala peniaze odovzdať. Opäť žiadali 1 000 eur. "Tentoraz im to nevyšlo, pretože ich obidve pri spoločnom stretnutí prichytili trebišovskí policajti priamo na mieste činu a obmedzili na osobnej slobode," uviedla Mésarová.

Trojicu obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na ich vzatie do väzby. Vzhľadom na to, že čin bol spáchaný na chránenej osobe a za núdzového stavu, hrozí obvineným prísnejší trest, a to odňatie slobody na desať a 15 rokov.

Polícia v tejto súvislosti vyzýva rodinných príslušníkov seniorov aj starostov obcí, aby upozornili občanov na nekalé praktiky podvodníkov.