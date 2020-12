Čakajú ich tradično - netradičné Vianoce! Pre speváka Thomasa Puskailera a jeho manželku Abbie sú tento rok Vianoce skutočne požehnané. Prednedávnom sa totiž svojim fanúšikom pochválili krásnou novinkou a to, že do ich rodiny pribudne bábätko. Dvojica si tak dala najkrajší darček v predstihu, no ako Thomas prezradil, aj tie ostatné už má nachystané. Žiadne vianočné nákupy si za tým nepredstavujte, Thomas rieši Vianoce skutočne netypicky. Jeho slová vás zaručene prekvapia!