Slováci, ktorí pomohli získať liek pre Alexka so SMA, môžu byť hrdí: Veľký pokrok statočného chlapčeka!

Vďaka finančným príspevkom od mnohých dobrých ľudí dostal Alexko so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) najdrahší liek v Budapešti. Zmenu jeho stavu k lepšiemu badať doslova každý deň.

Pre rodinku bojovníka Alexka budú tieto Vianoce jedinečné! Pomoc Slovákov, ktorí sa mu vyzbierali na najdrahší liek, totiž robí malé zázraky. "Ahojte kamaráti! Chcem vám povedať, že vďaka vašej pomoci som sa dnes mohol doma zapájať do zdobenia vianočného stromčeka... Bolo to super a som šťastný, že som sa nemusel na to iba pozerať. Ďakujem vám za všetku vašu pomoc, vďaka ktorej som dostal liek," napísala v stredu na sociálnej sieti Alexkova rodina.

Takto pred rokom určite ani nedúfali, že čoskoro budú mať tú najlepšiu pomoc nielen pri zdobení vianočného stromčeka. Pokroky roztomilého chlapčeka navyše zaznamenávajú na nových a nových videách.