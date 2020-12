Paríž v odloženom zápase zdemoloval Škrtelov tím, Neymar strelil hetrik

Futbalisti Atalanty Bergamo postúpili do jarného osemfinále Ligy majstrov 2020/2021.

Zverenci kouča Giana Piera Gasperiniho si vybojovali účasť v elitnej šestnástke druhýkrát za sebou, potvrdili ho triumfom 1:0 na ihrisku Ajaxu Amsterdam. V dohrávanom dueli H-skupiny vyhral Paríž St. Germain nad Basaksehirom Istanbul 5:1 aj vďaka hetriku Neymara.

Ajax potreboval na postup vyhrať, no v Amsterdame sa hralo bez gólov až do 85. minúty. O o triumfe hostí potom rozhodol Muriel. Domáci hrali od 76. minúty oslabení o vylúčeného Gravenbercha. V druhom zápase D-skupiny v dánskom Midtjyllande poslal Liverpool do vedenia už v prvej minúte Salah, no domáci si po prestávke napokon vybojovali svoj druhý bod v skupine zásluhou premenenej penalty Scholza. Salah je s 22 gólmi už najlepší strelec Liverpoolu v histórii Ligy majstrov, keď prekonal klubovú legendu Stevena Gerrarda.

V Paríži pokľakli pred reštartom utorkového duelu hráči oboch tímov okolo stredového kruhu a zdvihnutou rukou podporili boj proti rasizmu. Bol medzi nimi aj asistent trénera Basaksehiru Pierre Webo, ktorý dostal v utorok červenú kartu. Pri Webovej identifikácii štvrtý rozhodca Sebastian Coltescu údajne použil rasistickú frázu a preto sa v pobrali hráči predčasne do kabín a zápasdohrávali až v stredu. Tímy absolvovali rozvičku v tričkách s nápisom "Nie rasizmu" a veľké transparenty s rovnakým sloganom so znakmi tímov zdobili prázdne tribúny v Parku Princov.

V zostave hostí chýbal pre žlté karty slovenský obranca Martin Škrtel, jeho spoluhráči čelili od začiatku dohrávky v 15. minúte domácemu tlaku. Do polčasu strelili domáci tri góly. Dva dal Neymar, tretí pridal Kylian Mbappe z penalty. Po prestávke zavŕšil Brazílčan hetrik a Mbappe pridal svoj druhý gól. Za hostí sa presadil Topal. Parížania mali istý postup už pred zápasom a po triumfe sa tešili z prvenstva v skupine.

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021

D-skupina

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Gól: 85. Muriel. Rozhodoval: Cerro Grande (Šp.), ČK: 76. Gravenberch (Ajax) po druhej ŽK

FC Midtjylland - FC Liverpool 1:1 (0:1)

Góly: 62. Scholz (z 11 m) - 1. Salah. Rozhodoval: Letexier (Fr.)

H-skupina

Paríž St. Germain - Istanbul Basaksehir 5:1 (3:0)

Góly: 21., 38. a 50. Neymar, 42. a 62. Mbappe (prvý z 11 m) - 57. Topal. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)