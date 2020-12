Vianočné trhy v Starom Meste vyvolávajú vášne: Ostrá kritika! Prečo ich nadobro nezrušia?!

Ostanú otvorené? Staré Mesto povolilo namiesto zrušených klasických vianočných trhov pojazdné stánky s jedlom. Tie zakotvili v historickom centre na Hviezdoslavovom námestí. V predvečer Mikuláša to tam však vyzeralo, akoby sa pandémia Slovensku vyhýbala.

Situáciu kritizovali kompetentní, keďže počet nakazených koronavírusom v Bratislavskom kraji prudko stúpa. Niektoré mestské časti z obáv pred nákazou plánované podujatia zrušili a stánky nepovolili. Zruší netradičné trhy aj Staré Mesto?

Alternatívne vianočné trhy, ktoré usporiadalo Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí, vyvolalo vášne u župana Bratislavského kraja Juraja Drobu, ale aj primátora Matúša Valla. V kraji totiž stúpa počet nakazených aj hospitalizovaných na COVID-19. Mestská časť namiesto klasických vianočných trhov, ktoré sú tento rok pre pandémiu zrušené, povolilo na plochu pri Slovenskom národnom divadle na Hviezdoslavovom námestí pristaviť pojazdné stánky, takzvané food trucky.

Tie lákajú ľudí na tradičné jedlá a nápoje. V predvečer Mikuláša - 6. decembra však bolo námestie preplnené. Podľa Drobu to tam počas víkendu vyzeralo na niektorých miestach ako minulý rok. „Neviem nájsť logické vysvetlenie, prečo sa to deje a prečo krátkodobý zisk uprednostňujeme pred zdravím. Ak by tam siahala moja kompetencia, nikdy by som to nedovolil,“ ostro skritizoval situáciu na Hviezdoslavovom námestí primátor Matúš Vallo.

Rizikové stretávanie

Vianočné akcie sú nebezpečné aj podľa epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej. „Všetky akcie, aj tie predvianočné, na ktorých sa stretáva väčšie množstvo osôb, ktoré nežijú v jednej domácnosti, sú rizikové, aj keď sú vo vonkajšom prostredí. Najmä, ak sa tam konzumuje jedlo, pretože vtedy nemáme rúško,“ upozornila. Zrušiť vianočné stánky pred domom kultúry, ktoré sa otvorili len minulý víkend, sa napokon rozhodol Ružinov.

„Mali sme naplánovanú vyslovene miniatúrnu verziu vianočného jarmoku pred DK Ružinov za prísnych podmienok, ktoré Cultus Ružinov podrobne konzultoval s hygienou. Napr. len 6 návštevníkov mohlo byť v areáli v jednom čase,“ objasňuje hovorkyňa Tatiana Tóthová. „Práve kvôli zhoršujúcej sa situácii sme však aj tieto trhy zrušili,“ dodala Tóthová. Na to, či primátor neplánuje mestkým častiam napokon dohovoriť, zareagovalo mesto stručne.

„Svoj postoj k celej tento situácii pán primátor už povedal na tlačovej konferencii. Ďalej by sme sa k tejto téme nechceli vyjadrovať,“ uviedla Katarína Rajčanová, hovorkyňa hlavného mesta. Matej Števove za Staré Mesto potvrdil, že trhy nateraz rušiť neplánujú.

„Situáciu monitorujeme. Rozhodnutie zrušiť povolenie pre ambulantný predaj nepadlo,“ objasnil hovorca s tým, že rešpektovali všetky nariadenia a ľudí vyzývali, aby udržovali odstupy. „Počkáme na dáta z nastávajúceho víkendu a na základe nich rozhodneme o ďalších krokoch,“ uzavrel.

Ako to vyzerá v ostatných častiach?

- Nový Čas oslovil všetkých 17 bratislavských mestských častí. Až 11 potvrdilo, že kvôli pandémii nebudú tento rok organizovať žiadne vianočné podujatia. Do uzávierky neodpovedali 4 z nich.

- V Podunajských Biskupiciach pripravili pre miestnych ako náhradu za klasické trhy Biskupickú terasu. Hovorkyňa Martina Frőhlich Činovská tvrdí, že je rozdelená na dva sektory s organizovanými vstupmi. V jednom sektore s občerstvením sa môže nachádzať maximálne 6 ľudí. „Veríme, že pri dodržaní všetkých nariadení a opatrení je pri tomto komornom exteriérovom podujatí riziko nákazy minimálne,“ uvádza hovorkyňa. To, či ho plánujú úplne zrušiť, sa Novému Času zistiť nepodarilo.