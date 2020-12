Iniciatíva Zachráňme gastro! reaguje na zatvorenie terás: Katastrofa pre tisícky ľudí

Zatvorením terás reštaurácií a kaviarní od 11. decembra v rámci sprísnenia protipandemických opatrení zo strany štátu sa ďalšia obrovská časť podnikateľov presúva do pásma bankrotu.

Bez kompenzačných opatrení pre postihnutých podnikateľov takýto krok predstavuje katastrofu aj pre tisíce ďalších ľudí, ich rodiny a deti. Upozornila na to iniciatíva Zachráňme gastro!. Ján Laš z iniciatívy poukazuje na to, že kým si to reštaurácie odniesli ako prvé, a to bez kompenzácií, tak do obchodných centier, kostolov a hypermarketov budú môcť chodiť ľudia ešte 12 dní.

"Mnohí budú musieť ďalej platiť nájomné, energie, služby, účtovníkov, 20 percent odvodov a miezd zamestnancom a podobne, no napriek tomu, že krvácajú už od marca, od štátu na tento účel ešte nevideli ani euro. Toto je obrovské zlyhanie vlády, ktorá zo dňa na deň mení podmienky, ale ani 9 mesiacov jej nestačilo na to, aby predstavila funkčný kompenzačný systém podobný tomu rakúskemu. K tomuto veľkému problému sa vláda bude musieť postaviť čelom," zdôraznil Laš.

Iniciatíva pripomína, že gastro potrebuje urýchlenie pomoci či vytvorenie systému peňažných záloh. "Je nemysliteľné, aby nám od marca nepristálo na účte ani euro. Príspevok zamestnancom sme predsa poslali našim zamestnancom a ešte doložili minimálne 20 percent," zdôraznil Ján Laš s tým, že potrebné je odpustenie odvodov a daní za zamestnancov, ktorí nepracujú za celé obdobie obmedzení. Okrem toho iniciatíva žiada aspoň dočasné zníženie DPH na gastroslužby, zníženie hranice minimálneho 40-percentného prepadu tržieb pri pomoci gastru z ministerstva dopravy a výstavby na 20 percent a urýchlenie predstavenia jednoduchej pomoci.