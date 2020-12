O kreslo šéfa polície sa pobijú Kovařík a Hamran: Toto by ste o nich mali vedieť

Veľa ľudí sa o dôležitú funkciu nepobije. Do konkurzu na nového prezidenta Policajného zboru sa prihlásili štyria kandidáti, no výberová komisia pre nesplnenie požiadaviek vyhodila rovnú polovicu z nich.

Pred poslancov by tak mali predstúpiť doterajší dočasný šéf polície Peter Kovařík (53) a šéf protiteroristickej jednotky Štefan Hamran (45). Čo majú za sebou?

Na ministerstve vnútra otvorili obálky s prihláškami v stredu ráno. Následne oznámili, že záujem o funkciu šéfa políce prejavili 4 uchádzači. Tí museli splniť viacero požiadaviek podľa zákona, no najdôležitejšia bola desaťročná prax v policajnom zbore či špecializované policajné vzdelanie. Všetci museli predložiť aj svoju vlastnú koncepciu rozvoja a riadenia polície. Podmienky napokon splnili len dvaja - Hamran a Kovařík.

Najbližšie bude 7-členná komisia na pohovoroch hodnotiť riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti či ich odborné vedomosti. Nie je to jediné výberové konanie, ktoré čaká políciu. „Od novembra 2020 je účinné nové interné nariadenie, na základe ktorého sa napríklad výbery na tzv. vyššie riadiace funkcie zverejňujú aj na webe MV SR. Aktuálne sa už hľadajú noví krajskí i okresní policajní riaditelia,“ prízvukuje ministerstvo.

Minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že chcú dosiahnuť, aby vedomosti a zručnosti mali za každých okolností prednosť pred protekciou. Rezort chce budúci rok predstaviť nové pravidlá voľby a menovania prezidenta polície. Pôvodne to sľubovali spraviť už pred touto voľbou, no nakoniec to nestihli.

Ako sa bude postupovať pri výbere

- 7-členná komisia na ministerstve zhodnotí oboch uchádzačov

- predloží ministrovi vnútra zápisnicu o priebehu výberového konania s odporúčaniami

- do 15 dní minister musí predložiť Výboru pre obranu a bezpečnosť v parlamente svoju voľbu

- výbor na verejnom vypočutí kandidátov odporučí Mikulcovi vymenovať jedného z nich do funkcie prezidenta

- ak odporúčanie nedajú, ministerstvo bude musieť výber zopakovať

- ak vydajú, tak minister môže vymenovať tohto kandidáta