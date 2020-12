Sagan už testuje motor: V Nemecku bude riešiť aj budúcnosť v Bore

Opäť maká! Slovenský cyklista Peter Sagan (30) sa už týždeň nachádza v Nemecku, kde podstupuje rôzne tímové testovania.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Samotný Tourminátor navyše už v minulosti naznačil, že práve v tomto prípravnom kempe na novú sezónu má v pláne pozhovárať sa so šéfom Bory Ralphom Denkom (51) o svojej budúcnosti v tíme.