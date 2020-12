Vlhovej utajený tréning v Jasnej: Neviem sa dočkať, keď si tu opäť zasúťažím

Utajený príchod! Lyžiarska hviezda Petra Vlhová (25) sa tri dni preháňala po svojom domovskom svahu v Jasnej.

V stredisku, ktoré o necelé tri mesiace (6. a 7. marca) bude hostiť zjazdársku špičku v pretekoch Svetového pohára. „Podmienky sú tu výborné, príprava bola vynikajúca,“ tešila sa líderka celkového poradia SP.

Peťa do poslednej chvíle netušila, že sa po zrušených pretekoch v St. Moritzi s celým tímom presunie do Jasnej. „Do poslednej chvíle mi tajili, že sa vraciame na štyri dni domov. Je to pre mňa obrovská vzpruha, hoci len na pár dní. Mám za sebou niekoľko dní kvalitného tréningu a vo štvrtok už s bratom odlietame smer Courchevel, tím išiel autom,“ povedala rodáčka z Liptovského Mikuláša.

„Teším sa, že opäť letím súkromným lietadlom. Je to bez prestupu a prispôsobuje sa to mojim potebám. Je to detail, ale významný v mojej príprave.“ Svah v Courcheveli Vlhovej vyhovuje: „Mám ho rada, viem, čo mám čakať. Kopec poznám, ale bude závisieť aj od pripravenosti trate, poveternostných podmienok a toho, ako sa budem cítiť.“

Marcové preteky v Jasnej môžu výrazne prehovoriť do boja o veľký krištáľový glóbus. Vlhovej zatiaľ sezóna vychádza nad očakávanie dobre a jej jednou z kandidátok na celkový triumf. „Neviem sa dočkať chvíle, keď si opäť zasúťažím v Jasnej. Pre mňa to budú špecifické preteky,“ priznala majiteľka dvoch malých glóbusov.