Bývalý reprezentant Martin Jakubko o žrebe: Rusi majú z nás obavy!

Ruský futbal sa stal jeho koníčkom! Útočník Martin Jakubko (40) obliekal takmer deväť rokov dresy tamojších piatich klubov.

Ani po návrate domov na krajinu svojho jediného legionárskeho pôsobenia nezanevrel. Ligový či reprezentačný futbal v nej stále sleduje. A bude ešte intenzívnejšie, keďže Slovákom prihral kvalifikačný žreb MS 2022 do skupiny práve Rusko, ktoré môže byť jazýčkom na váhach v boji o barážové 2. miesto.

To sa na rozdiel od Hamšíka a spol. bez problémov prebojovalo na európsky šampionát. „Dostali sme sa do veľmi ťažkej partie. Chorváti sú miernym favoritom, my, Rusi a Slovinci sa pobijeme o druhé miesto. Tlak bude najmä na domáce zápasy, ktoré musíme zvládnuť bez zaváhania. Ani s Cyprom to nebude jednoduché. Ak však chceme postúpiť, nemôžeme sa ho báť. To by mali byť povinné víťazstvá doma i vonku,“ povedal robustný útočník pre Nový Čas.

Pred dvoma rokmi si nedal ujsť majstrovstvá sveta v Rusku. Naživo videl všetkých päť zápasov domácej zbornej, ktorá dokráčala až do štvrťfinále. Odvtedy sa veľa zmenilo. „Po šampionáte skončilo v ruskej reprezentácii veľa hráčov. Na novembrovom zraze ich už nebolo štrnásť z MS. Ostali traja-štyria. Skladajú nové mužstvo. Uvidíme, či tréner zavolá starších hráčov, lebo zámer s novými mu príliš nevyšiel.“

Zborná nepostúpila do A-divízie Ligy národov, keď skončila až druhá. Prehrala s Tureckom a v Srbsku schytala debakel 0:5. Bez kapitána a najlepšieho strelca Arťoma Dziubu, ktorého vylúčili z kádra pre škandál so sexuálnym videom. „Po dvoch rokoch je to celkom iná reprezentácia. Už to nebude také silné Rusko ako na domácich majstrovstvách,“ tvrdí Jakubko.

Tréner Stanislav Čerčesov čelil kritike za nezvládnutý záver Ligy národov. „Po žrebe upozornil na našich hráčov Hamšíka, Škriniara, Lobotku, Dudu, Dúbravku, Rodáka, že hrávajú vo svetových kluboch. Za mínus považuje to, že Rusi nemajú ani jediného legionára v špičkových ligách. Vyhlásil, že Slovákov netreba podceniť. Rusi sú sebavedomí, ale majú pred nami rešpekt.“

Podľa Jakubka výkonnostne za zbornou zverenci trénera Štefana Tarkoviča nezaostávajú. Rozhodujúca bude aktuálna forma, pripravenosť a mentálna pohoda. „S Rusmi máme dobrú vzájomnú bilanciu. Vyhrali sme nad nimi v Petrohrade v kvalifikácii ME 2016 po parádnom góle Stocha. Pre zranenie som vtedy nehral. Zdolali sme ich potom aj na šampionáte. Budú to s nimi náročné súboje.“

POSLEDNÉ ZÁPASY RUSKA

Kvalifikácia ME 2020

Rusko - Belgicko 1:3, 1:4

Rusko - Škótsko 2:1, 4:0

Rusko - Kazachstan 1:0, 4:0

Rusko - Cyprus 1:0, 5:0

Rusko - San Maríno 9:0, 5:0

10 duelov 8 výhier 0 remíz 2 prehry Skóre 33:8

Liga národov 2020/2021

Rusko - Maďarsko0:0, 3:2

Rusko - Srbsko3:1, 0:5

Rusko - Turecko1:1, 2:3

6 duelov 2 výhry 2 remízy 2 prehry Skóre 9:12