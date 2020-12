Bojnické slonice Maja a Gula si zvykajú na zmenu: Po mesiacoch tréningu špeciálny transport do nového domova!

Slonice Maja a Gula z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach si už zvykajú na nový domov. Do nového pavilónu pre africkú faunu ich v stredu premiestnili prostredníctvom špeciálneho transportného boxu.

Informoval o tom hovorca zoo Jaroslav Slašťan. Transportný box umiestnili do doterajšieho vonkajšieho výbehu sloníc ešte koncom leta tohto roka, ošetrovatelia niekoľko mesiacov dve slonice trénovali a pripravovali na transport. Transport slonov realizovala spoločnosť, ktorá sa touto činnosťou zaoberá. "Hmotnosť každej slonice je približne 4000 kilogramov a samotný transportný box váži 2500 kilogramov. Transport sloníc prebehol bez problémov, po odbornej, technickej a logistickej stránke bol dokonale zvládnutý," uviedol vedúci zoologického odboru Branislav Tám.

Ubikácia africkej fauny, kam Maju a Gulu premiestnili, je v 65-ročnej histórii bojnickej zoologickej záhrady najvýznamnejšou investíciou. Práce na nej sa začali 14. februára 2019 poklepaním základného kameňa stavby. Finančné prostriedky na tento zámer schválený vládou SR vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR.

"Ubikácia africkej fauny je členená na päť častí, a to časť pre ustajnenie slonov, zázemie pre zamestnancov, vonkajšie a vnútorné výbehy pre slony a návštevnícku časť. Stavba nového pavilónu sa realizovala v centrálnej časti zoo a je navrhnutá nielen pre súčasné dve slonice, Maju a Gulu, ale aj pre ďalšie slony, ktoré sa Národná zoo Bojnice pokúsi v budúcnosti získať," priblížil Slašťan. Nový pavilón je podľa neho dôkazom neustále sa zlepšujúcich podmienok a starostlivosti o zvieratá v Národnej zoo Bojnice. "Nielenže spĺňa najprísnejšie chovateľské kritériá, ale zároveň poskytne slonom komfortnejšie prostredie a väčší priestor na pohyb," skonštatoval.

Bojnická zoo ako jediná na Slovensku chová slony africké od roku 1984. Dve slonice pochádzajú z afrického štátu Zimbabwe, kde ich odchytili v marci 1983 ako opustené mláďatá. Po privezení do Európy strávili rok v karanténe v Poľsku. Do bojnickej zoo ich 28. augusta 1984 v neskorých popoludňajších hodinách priviezol holandský kamión obchodníka Van den Brinka ako dvojročné mláďatá. Keďže v dobe ich príchodu do zoo bol pavilón slonov ešte rozostavaný, dočasne ich umiestnili v budove karantény pre kopytníky, v časti, ktorú pre nich špeciálne vybudovali. Mladé slonice premiestnili do novopostaveného pavilónu 8. decembra 1984, ktorý počas jeho histórie viackrát upravovali.

V moderných zoologických záhradách slony chovajú najmä z edukačných dôvodov. "Chov slonov v európskych zoologických záhradách je prísne koordinovaný a monitorovaný EEP programom. V súčasnosti chovajú v 43 európskych zoo 182 slonov afrických," uzavrel Tám.