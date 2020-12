Záujem o prezenčnú výučbu v Bratislave a okolí: Ešte v tomto roku chce otvoriť len pár škôl

Predbežný záujem o prezenčné vyučovanie ešte v tomto roku prejavilo päť škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.

"Zo všetkých 54 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK má záujem otvoriť svoje brány ešte v decembri päť z nich. Otvorené by mohli byť v priebehu tohto týždňa, resp. od budúceho pondelka," uvádza BSK. Otvorenie sa týka Konzervatória na Tolstého, Strednej odbornej školy na Vranovskej, Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej a Školy umeleckého priemyslu na Sklenárovej v Bratislave. Záujem o otvorenie prejavila aj Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Od utorka sa vyučujú hlavné predmety v podobe individuálnych hodín na Konzervatóriu na Tolstého. "Všetci zainteresovaní žiaci aj učitelia sú povinní pred vstupom do školy preukázať sa negatívnym výsledkom testu," deklaruje kraj.

Externé štúdium pre 24 žiakov otvára na budúci týždeň Stredná odborná škola technická na Vranovskej ulici. "Výučba sa bude realizovať v budove na Úderníckej, mimo hlavnej školskej budovy, v termíne 18. a 19. decembra, v prípade záujmu žiakov aj 21. a 22. decembra," doplnil kraj. Záujem o prezenčnú výučbu prejavilo aj Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici, kde by sa to týkalo žiakov prímy až kvarty v celkovom počte 280 osôb, vrátane zamestnancov a rodičov. "S testovaním by chceli začať čo najskôr, aby mohli začať vyučovať od nasledujúceho dňa," dodáva samospráva.

Ďalšou školou, ktorá prejavila záujem o prezenčnú výučbu, je Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Testovať by sa tu malo 57 zamestnancov a 20 žiakov. "Vyučovať by sa malo aj na Škole umeleckého priemyslu na Sklenárovej v Bratislave. Týkalo by sa to troch tried štvrtého ročníka," uviedol kraj a dodal, že o otvorení aspoň niektorých ročníkov uvažuje v termíne od 14. decembra aj Gymnázium na Grösslingovej či Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej v Bratislave, kde by sa výučba dotkla len maturantov. Ostatné školy sa rozhodli, že žiaci nastúpia do škôl až po vianočných prázdninách.