Spoločnosť pre zahraničnú politiku má ťažké srdce na vládu: Tvrdá kritika

Vláda SR nekoordinuje cezhraničné a medzinárodné aktivity regiónov.

Zhodli sa na tom účastníci prvého z dvoch okrúhlych stolov, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností a informácií medzi expertmi a regiónmi Slovenska a susedných štátov. Účastníkmi prvého okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil v utorok (8. 12.) online formou, boli predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku. TASR o tom informovala Lucia Hanusinová zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Adriana Skorupska z Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania tvrdí, že v Poľsku sa snažia medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu krajov koordinovať v súčinnosti so štátnou správou. "Všetky priority a zmluvy musia byť potvrdené príslušným ministerstvom. Presné priority nie sú stanovené zákonom, pretože každá samospráva ich určuje sama," uviedla Skorupská.

Slovenská vláda podľa Alexandra Dulebu zo SFPA aktivity jednotlivých regiónov nekoordinuje a spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je len veľmi slabá. "Ani vláda, ani ministerstvá nemajú koordinačný orgán, ktorý by túto spoluprácu koordinoval," podotkol Duleba s tým, že miera zapojenia regiónov do vedenia a manažovania európskych programov závisí od nastavenia vlády, no zákon, ako ho poznáme teraz, nie je dobre nastavený.

Na okrúhlom stole zaznelo i to, že súčasná pandemická situácia ovplyvnila aj vzájomnú spoluprácu regiónov. Najbližšie roky sa preto plánujú sústrediť na posilnenie synergií medzi regiónmi Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Kľúčovou oblasťou pre PSK v spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom je oblasť dopravy. Absolútnou prioritou je preto dobudovanie tranzitného koridoru Via Carpatia.

Podujatie je súčasťou projektu Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy realizovaného SFPA. Cieľom projektu je vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi pre vyššie územné celky (VÚC) Trnava a Prešov.

SFPA bola založená v auguste 1993 ako nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike SR. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.