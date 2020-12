Konečne nejaké detaily: NHL bude prakticky bez prípravy, na súpiskách traja brankári

Vedenie zámorskej hokejovej NHL a predstavitelia hráčskej asociácie NHLPA napredujú v rozhovoroch o detailoch 56-zápasovej sezóny 2020/2021, ktorá by mala odštartovať 13. januára.

Aby sa všetko stihlo, je podľa TSN potrebné aby predsezónne kempy klubov začali okolo 2. januára a trvať by mali iba 10 dní. V prípravnom období sa zrejme neuskutočnia žiadne prípravné stretnutia.

Tímy, ktoré v minulej sezóne nepostúpili do play off, dúfali, že by mohli dostať v kempoch týždeň či dva navyše na prípravu. To je však momentálne nepravdepodobné, podľa TSN by mohli dostať navyše maximálne pár dní a otvoriť si kempy 28. decembra.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu je v hre rozšírenie súpisiek na 26 hráčov, podľa denníka Ottawa Sun by každý tím mohol využiť navyše jedného brankára, obrancu a útočníka. Možné je aj vytvorenie tzv. taxi tímov - každé mužstvo by sprevádzala ešte skupinka približne štyroch hráčov, ktorí by boli pripravení zaceliť dieru na súpiske v prípade, že by niektorý z hráčov A-tímu musel ísť do karantény pre nákazu koronavírusom. Títo náhradníci by podľa TSN dostávali plat na úrovni farmárskej AHL, ale mali by benefity hráčov NHL.

NHL a NHLPA sa cez víkend dohodli, že nebudú rokovať o zmene finančných podmienok, no stále ešte diskutujú o podobe kalendára sezóny, flexibilite rozpisu, rozdelení divízií či zdravotných protokoloch. Všetky návrhy budú musieť odobriť Rada guvernérov NHL a exekutíva NHLPA.